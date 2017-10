Neuer stellvertretender Vorsitzender bei der IGVM e. V., Berlin: Peter J. O. Bartz, Geschäftsführer der bvm, Herxheim

Peter J.O. Bartz wurde am 07.10.2017 von der Mitgliederversammlung der IGVM in Kassel Espenau zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.Die IGVM ist ein Versicherungsmaklerverband für mit Sitz in Berlin. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungen auf politischer Ebene (wie z. B. bei der Umsetzung der Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD in nationales Recht), engagiert sich in der Weiterbildung, setzt sich für gemeinsame Qualitätsstandards ein und betreibt Öffentlichkeitsarbeit über das Berufsbild des Versicherungsmaklers. Darüber hinaus unterhält die IGVM ein geschlossenes Internetforum zum fachlichen und kollegialen Austausch unter den Mitgliedern und mit dem Vorstand.Peter J. O. Bartz ist Geschäftsführer und Gesellschafter der bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH (bvm) mit Hauptsitz in Herxheim bei Landau und Zweigstellen in Berlin und Bad Dürkheim.Die bvm ist tätig als Spezialversicherungsmakler für landwirtschaftliche Großbetriebe,Agrarindustrie/-wirtschaft, Weinbau, Genossenschaften, Verbände und mittelständisches Gewerbe/Industrie mit Mandanten in der ganzen Bundesrepublik.Seit Oktober 2017 vertritt bvm Geschäftsführer Peter J. O. Bartz aus Herxheimweyher nun neben seinem Engagement als Fachbereichsleiter Agrar und Landwirtschaft im BVSV e. V. (Bundesverband der Versicherungssachverständigen e. V.), Koblenz auch die Interessen von Versicherungsmaklern als 2. stellvertretender Vorsitzender der IGVM e. V. (Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e. V.)IGVM: https://www.igvm.de/ bvm Bartz Versicherungsmakler GmbH:BVSV: http://www.bvsv-bundesverband.de/...