April wird zum AGRILL

Unterschiedliche Menschen, die gemeinsam kochen, vielfältige heimische Produkte genießen, sich gegenseitig einladen und zusammen genießen. So stellen sich die Initiatoren den Start in die Outdoorsaison vor., betont der Ideengeber Sönke Hausschild vom Bauernverband Schleswig-Holstein. Der Agrill will damit auch eine Plattform sein, die den Dialog zwischen allen Ernährungsformen und über Kulturen hinweg fördert.Zum Auftakt des Agrills sind Veranstaltungen bei ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben geplant. Eingeladene Grillmeister garantieren neue Gaumenfreuden, während Gäste ins Gespräch kommen und Medienvertreter und Blogger für mehr Resonanz sorgen. Digital wird der Monat mit facettenreichen Infos zum Grillen auf den Social-Media-Plattformen begleitet. Verlosungen und Wettbewerbe sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Doch das Wichtigste bleibt das gesellige Beisammensein beim Grillen. Jeder kann mitmachen und auch ein eigenes Event organisieren, beim Sportverein, im Ehrenamt oder in der Nachbarschaft. Wichtig ist, auf den Grill kommt alles, was schmeckt: Grillkäse, Wurst, Fleisch, Gemüse und Fisch – frisch, regional und natürlich. Ideen und Rezepte gibt es auf der Kampagnenwebsite www.agrill.org , sagt Henrike Meyer zu Devern., ergänzt Klemens Schulz vom Bundesverband Rind und Schwein. Dieses Jahr soll erst der Auftakt zur Etablierung eines langfristigen und jährlichen Kampagnenmonats werden. Ideen und Anregungen sind herzlich willkommen.HIntergrundinformationenDie Idee wurde schon vor einigen Jahren von einer Gruppe von Enthusiasten um den Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. entwickelt. Zum Organisationsteam 2024 gehören Vertreter der Initiative Dialog Rind und Schwein vom Bundesverband Rind und Schwein, dem Verein Land.Schafft.Werte e.V. sowie der Brancheninitiative Fokus Fleisch. Auch die ersten Unterstützer und Sponsoren aus dem Lebensmitteleinzelhandel, mehrere Unternehmen der Fleischbranche, landwirtschaftliche Betriebe, Verbände und (Fach-)Medien unterstützen die Idee.Beim Agrill kann wirklich jeder mitmachen: Ob als Hoffest, als Betriebsfeier, private Gartenparty oder als Vereinsfest ist alles möglich. Ob dabei Fleisch, Fisch, Gemüse oder Käse als Grillgut zum Einsatz kommt, bleibt jedem selbst überlassen. Der Agrilll soll Gelegenheit bieten, Gastfreundschaft zu leben und regionale Produkte zu genießen.