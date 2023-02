BayWa spendet 10.000 Euro an den Bundesverband Kinderhospiz e. V.

Bei einem gemeinsamen Treffen mit der BayWa, in Würzburg, wurde Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e. V., ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro überreicht, um lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu unterstützen.



Der international tätige Konzern BayWa AG ist mit den Geschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau auf allen Kontinenten vertreten. Seit 2018 spendet das Unternehmen für den Bundesverband Kinderhospiz e. V. Neben der Hilfe für unheilbar kranke Kinder war der BayWa wichtig, eine Organisation zu unterstützen, die überregional im gesamten BayWa Vertriebsgebiet in Deutschland aktiv ist.



„Die Unterstützung unheilbar kranker Kinder ist für uns ein Herzensthema. Die BayWa gibt es in diesem Jahr seit 100 Jahren und seit jeher fühlen wir uns den genossenschaftlichen Werten eng verbunden. Dazu gehören Hilfeleistung und Solidarität, vor allem auch mit den Schwächsten unserer Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn wir auf diesem Weg etwas an die Gesellschaft zurückgeben können“, betont Sven Graf, Geschäftsführer der Interlubes GmbH und Leiter für den Vertrieb Schmierstoffe bei der BayWa AG.



Franziska Kopitzsch zeigt sich erfreut: „Die schöne Weihnachtszeit verlängert sich für den Bundesverband Kinderhospiz, weil wir auch noch nachträglich tolle Geschenke bekommen. Ich bin der BayWa überaus dankbar für die großzügige Spende. Diese kontinuierliche Unterstützung unseres Unternehmens bedeutet mir viel. Es verdeutlicht den beherzten Einsatz für die Kinderhospizarbeit.“