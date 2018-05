Fotowettbewerb: Thema Leben mit Herzfehler

Name, E-Mail-Adresse, Anforderungen für das Foto: Auflösung möglichst mind. 8 Megapixel, max. 20 MB pro Bild. Pro Bewerbung max. 4 Fotos.

Einverständnis: Der/die Einsender/in erklärt sich mit der Einsendung einverstanden, dass die Fotos mit Nennung der Quelle für Publikationen des BVHK genutzt werden. Dies gilt auch für Fotos von minderjährigen Kindern, bei denen wir die Unterschriften der Erziehungsberechtigten zur Nutzung benötigen.

Rechte Dritter: Der/die Einsender/in bestätigt mit der Einsendung, keine Rechte Dritter zu verletzten. (Bitte von allen abgebildeten Personen eine Einverständniserklärung einreichen, Formulare auf www.bvhk.de)

Bilder, Name und E-Mail-Adresse werden zum Zwecke des Fotowettbewerbs (Auswertung / Gewinnbenachrichtigung) beim BVHK gemäß Art. 5 DSGVO gespeichert und verarbeitet. Einsendeschluss: Schicken sie Ihr/e Foto/s bis zum 15.06.2018 mit einer kurzen Beschreibung (ggf. wie das Bild entstanden ist) an info@bvhk.de. (Bitte beachten Sie, dass unverschlüsselte Kommunikation via E-Mail unsicher ist. Für hieraus resultierende Schäden übernehmen wir keine Haftung).

Die Gewinner (sowie abgebildete Personen / bei Kindern gesetzlicher Vertreter) geben eine Erklärung zu den Bildrechten ab (§§ 22 und 23 Kunsturhebergesetz) und sind einverstanden mit der Nutzung durch den BVHK.

Wir suchen IHRE Fotos!Ein Bild sagt mehr als viele Worte. Wir sind auf der Suche nach Bildern, die bewegen, neugierig machen, begeistern, außergewöhnlich sind oder im Gegenteil auch ganz einfach Alltagssituationen darstellen.Das Thema ist „“: z.B. der Familienausflug, Sport mit Herzfehler, alles was das Leben schön macht, aber auch Narbenbilder, Situationen beim Arzt, im Krankenhaus oder beim ehrenamtlichen Engagement. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!Startschuss unseres Wettbewerbs ist der „Tag des herzkranken Kindes“ am 05. Mai 2018. Die besten drei Einsendungen werden prämiert und 2018 berichten wir jeweils über ein „Bild des Monats“.1.Preis: Gutschein für „ENJOYYOURCAMERA“ – dem Online Fachhandel für Fotozubehör in Höhe von 150 Euro2.Preis: Gutschein für „ENJOYYOURCAMERA“ – dem Online Fachhandel für Fotozubehör in Höhe von 100 Euro3.Preis: Powerbank von „ENJOYYOURCAMERA“ im Wert von ca. 40 Euro