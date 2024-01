Verbände Druck und Medien starten Kommunikationsoffensive zur Nachhaltigkeit von Print

Die Verbände wollen durch Aufklärung und Information das Wissen und die Wahrnehmung von Printprodukten als nachhaltige Kommunikationsmedien deutlich stärken. Informiert wird mit belegbaren Fakten über den Wert von Print – vor allem im Hinblick auf seine vergleichsweise gute Umweltbilanz.Für die Kommunikationsoffensive wurde ein Bündel an zielgruppengerechten Maßnahmen und Instrumenten entwickelt. Hauptbestandteile der langfristig angelegten Kommunikation unter dem Motto „Umwelt. Bewusst. Gedruckt.“ sind eine Themen-Website, eine Broschüre, Anzeigen, Plakatmotive, Social-Media-Angebote sowie Mailings. Diese Elemente werden von den Verbänden langfristig aktiv gegenüber den wichtigen Zielgruppen eingesetzt. Gleichzeitig werden sie Mitglieds-Druckereien als Werkzeugkasten zur Verfügung gestellt. Diese können sämtliche Instrumente für die eigene Kommunikation gegenüber ihren Stake-holdern von den Websites ihrer Verbände Druck und Medien downloaden und nach Bedarf mit ihrem Logo versehen. „Mit dieser Kampagne wollen wir über die Nachhaltigkeit von Druckerzeugnissen aufklären und damit auch Greenwashern den Wind aus den Segeln nehmen. Denn häufig stecken hinter deren Abkehr von Print ganz andere Gründe als die vermeintliche ‚Liebe zur Umwelt‘“, so Kirsten Hommelhoff, Hauptgeschäftsführerin des bvdm.Im Sinne einer optimalen Wirkung der Offensive „Umwelt. Bewusst. Gedruckt.“ rufen die Verbände Unternehmen dazu auf, sich dem Verbandsengagement anzuschließen und die Kampagnenbausteine intensiv in der eigenen Kommunikation zu nutzen. „Wir stehen vor einer Aufgabe, die die Verbände nur im Schulterschluss mit ihren Mitgliedern bewältigen können“, unterstreicht Hommelhoff den Appell zum gemeinsamen Handeln. Denn sichtbare Nachhaltigkeit ist bei Kundinnen und Kunden immer gefragter und mittlerweile auch ein gutes Verkaufsargument für Druck- und Medienbetriebe.Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter: http://www.umweltbewusstgedruckt.de