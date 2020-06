ADKA und Avoxa kooperieren bei Kongressen und Veranstaltungen

Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker e.V. (ADKA) und die Avoxa Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH arbeiten künftig bei der Konzeption und Durchführungen von Kongressen sowie Veranstal­tung­­en zusammen. Dies gaben die beiden Partner am Dienstag bekannt. Sie streben eine langfristige Kooperation an.Hintergrund ist die Entscheidung der ADKA, die gleichzeitig Berufsverband und Wissenschaftliche Fachgesellschaft der Krankenhausapotheker ist, in Zukunft ihre wissenschaftlich hochwertigen Veranstaltungen mit einem professionellen Partner zu organisieren. Bislang hat der Bundesverband der Krankenhausapotheker diese erfolgreich in Eigenregie durchgeführt.„Nach sorgfältigem Auswahlverfahren ist die Entscheidung auf die Avoxa gefallen“, erklärt ADKA-Geschäftsführer Rudolf Bernard.Die Mediengruppe Deutscher Apotheker verfügt nicht nur über eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Durchführung großer, mittlerer und kleiner Messe- und Kongressveranstaltungen im Apotheken- und Gesundheitsmarkt, sondern ist als ABDA-Tochter zudem ein verlässlicher Partner der Apothekerfamilie. Die Entlastung im Bereich Veranstaltungs­organisation wird der ADKA die Konzentration auf die inhaltliche Gestaltung der Kongress-Programme ermöglichen.Auch Avoxa-Geschäftsführer Metin Ergül betont die Vorzüge der neuen Zusammenarbeit: „Hier kommen zwei Partner zusammen, die beide seit vielen Jahren Kongresse mit hohem wissenschaftlichen Niveau anbieten. Das ermöglicht nicht nur eine Vielzahl von Synergien zum Beispiel bei den organisatorischen Prozessen. Avoxa wird darüber hinaus ihrer langjährigen Expertise mit innovativen und zielgruppenspezifischen Formaten im Kongress- und Messebereich in die Weiterentwicklung der ADKA-Veranstaltungen einbringen.Für das kommende Jahr stehen bereits zwei große Veranstaltungen im Kalender, beide in Berlin: im Mai 2021 der ADKA-Kongress sowie im September 2021 ein Symposium zur Arzneimittelherstellung. Beide stehen unter dem Motto des ADKA-Ziels 2021: »Closed Loop Medication Management – ein Muss für die Klinik 4.0«.Das ADKA Ziel für 2021 „Closed Loop Medication Management – ein Muss für die Klinik 4.0” wird im Fokus aller drei Veranstaltungen stehen. Die Einführung einer durchgängigen Digitalisierung des Verordnungsprozesses in Verbindung mit dem regelhaften Einsatz von Stationsapothekern in deutschen Krankenhäusern wird die Arzneimitteltherapiesicherheit deutlich erhöhen. Das Krankenhaus 4.0 braucht einen sicheren und effizienten geschlossenen Medikationsprozess. Nur mit dem Einsatz ausgereifter Verordnungs- und Dokumentationssysteme, effizienter Automation und dem Stationsapotheker als Manager des Closed-Loop-Medikationsprozesses ist ein radikaler Wandel zu schaffen. Diesen durch qualifizierte Fortbildung zu begleiten, ist eines der erklärten Ziele der neuen Partnerschaft zwischen ADKA und Avoxa.Die Avoxa – Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Spitzenverbandes der deutschen Apothekerschaft, der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. Sie orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen der Apothekerinnen und Apotheker und trägt zur Zukunftsgestaltung der pharmazeutischen Branche bei: Von der größten europäischen Fachmesse rund um den Apothekenmarkt – expopharm – bis zu den bedeutendsten pharmazeutischen Fortbildungsveranstaltungen – pharmacon – im deutschsprachigen Raum. Dazu gehören auch Special Interest-Veranstaltungen wie z.B. das DAV Wirtschaftsforum und der PZ-Management-Kongress im Bereich Politik und Wirtschaft.Link: www.avoxa.de