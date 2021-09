Digitalisierung per „eVersorgung“: „Passt nicht, schadet Dir“

Im Gespräch wurde schnell deutlich, wo der Schuh drückt:, stellte Klein-Schmeink fest. Vor diesem Hintergrund sei es notwendig, die Hilfsmittelversorgung nicht vom Produkt, sondern von den konkreten Versorgungsansprüchen der Patienten aus zu denken.Bei ihrem Besuch zeigte Filialleiter Roßmann Klein-Schmeink am eigenen Fuß, wie die Versorgung mit Einlagen und die Herstellung der individuellen Einlage in der Werkstatt abläuft., erklärt Roßmann. Außerdem gab er zu bedenken, dass die Haftungsübernahme bei möglichen Folgeschäden, die aus der Selbstvermessung durch den Patienten entstehen können, nicht geregelt sei:Zustimmung erhielt er von Möller:“ Zudem gab Möller zu bedenken, dass Kundenzufriedenheit kein Beweis für Versorgungsqualität darstelle:Mehr Informationen zur Online-Versorgung mit Einlagen finden Sie hier Die Deutsche Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung e. V. (DGIHV) wurde im Januar 2017 gegründet und versteht sich als Ansprechpartner für alle medizinischen und technischen Fragestellungen in der Technischen Orthopädie sowie der Hilfsmittelversorgung der Patienten. Den geschäftsführenden Vorstand der DGIHV vertreten: Prof. Dr. med. habil. Wolfram Mittelmeier (Klinikdirektor der orthopädischen Klinik und Poliklinik in Rostock), Olaf Gawron (stv. Vorsitz), Mitglied der Geschäftsleitung der Pohlig GmbH, Professor Dr. Bernhard Greitemann (Ärztlicher Leiter der Klinik Münsterland am Reha-Klinikum Bad Rothenfelde) und Alf Reuter, geschäftsführender Gesellschafter OTZ Lichtenau und Präsident des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT).