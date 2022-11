Meeresnaturschutz-Ausstellung kommt nach Wilhelmshaven

Gemeinsame Pressemitteilung mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum und der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

Wie Meeresnaturschutz vor unseren Küsten konkret aussieht, zeigt ab heute die Ausstellung „Meer.Natur.Schutz“ des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) im Wattenmeer Besucherzentrum Wilhelmshaven. Die Wanderausstellung wurde am 9. November von BfN-Präsidentin Sabine Riewenherm gemeinsam mit Dr. Juliana Köhler, Leiterin des Wattenmeer Besucherzentrums, und Peter Südbeck, Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, eröffnet.



„Die Biodiversitäts- und Klimakrise bedroht auch die Meere. Mit der Ausstellung ,Meer.Natur.Schutz‘ wollen wir alle Bürgerinnen und Bürger mit dem Meer vertrauter machen. Die interaktive Ausstellung zeigt, warum wir den Meeresnaturschutz brauchen und bietet die Möglichkeit, in die Schönheit der Meere einzutauchen“, so BfN Präsidentin Riewenherm.



„Es ist uns eine besondere Freude, die Ausstellung als erster Standort in unserem Wattenmeer Besucherzentrum präsentieren zu dürfen, bevor sie ihre Wanderung entlang der deutschen Küste antritt“, sagt die Leiterin Juliana Köhler. Ab Anfang Dezember wird die Ausstellung dann an der Wurster Nordseeküste gezeigt. „Eine vom Meer faszinierte Öffentlichkeit ist ein notwendiger Schritt für einen erfolgreichen Meeresnaturschutz, den wir gerade hier bei uns an der Küste dringend brauchen“, betont der Leiter der Nationalparkverwaltung Peter Südbeck.



„Hier im UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer wird die Bedeutung von Meeres- und Klimaschutz für Mensch und Natur besonders deutlich“ sagt Sebastian Unger, der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, zur Eröffnung der Ausstellung. „Nord- und Ostsee werden intensiv genutzt und das mit deutlichen Folgen für die Meeresnatur. Die Bundesregierung will mit ihrer Meeresoffensive jetzt den Meeresschutz stärken und dafür zum z. B. das Management von Meeresschutzgebieten weiter verbessern. Denn intakte Meere sind nicht nur für Arten, Lebensräume und zukunftsfähige Nutzungen wichtig, wir brauchen sie auch zur Unterstützung im Kampf gegen die Klimakrise“, betont der Meeresbeauftragte.



Hintergrund



Die Wanderausstellung des BfN „Meer.Natur.Schutz“ stellt die Meeresschutzgebiete vor, zeigt ihre Nutzungen auf und liefert einen Einblick, wie diese vom BfN verwaltet und geschützt werden. Im Offshore-Bereich der deutschen Nord- und Ostsee managt das BfN als zuständige Naturschutzbehörde die Meeresschutzgebiete mit einer Größe von 10.000 km²; das ist etwa ein Fünftel der Fläche Niedersachsens.



Durch attraktive Naturfotos und multimediale Erläuterungen haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, in den Lebensraum Meer einzutauchen und die geschützten Säugetiere, Seevögel und Meereshabitate, wie die Riffe, näher kennenzulernen. Hierbei bildet das Programm des BfN, die ausgestorbene riffbildende Europäischen Auster in der Nordsee wiederanzusiedeln, einen Schwerpunkt der Ausstellung. Ein weiteres Kapitel ist dem internationalen Meeresnaturschutz gewidmet, welches die Bedeutung des Schutzgebietsnetzwerkes in den Weltozeanen für den Klimaschutz veranschaulicht.



Die Eröffnung der Wanderausstellung „Meer.Natur.Schutz“ erfolgt im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer Besucherzentrum am Südstrand in Wilhelmshaven. Sie wird hier auch während der 14. Trilateralen Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres gezeigt, die vom 28. November bis zum 1. Dezember stattfindet. Ab Anfang Dezember wird die Ausstellung dann im Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste in Dorum-Neufeld präsentiert. Im Anschluss ist sie zur Grünen Woche (20.–29.01.2023) in Berlin zu sehen.