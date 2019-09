Lebensräume am Grünen Band quer vernetzen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Das Grüne Band ist etwas ganz Besonderes – die einstige innerdeutsche Grenze ist zu einem grünen Rückgrat geworden für einen bundesweiten Verbund von naturnahen Lebensräumen und zieht sich durch die unterschiedlichsten deutschen Landschaften. Das Grüne Band verläuft selbst durch intensiv genutzte Agrarlandschaften und bildet damit einen Biotopverbund von nationaler Bedeutung. Mit diesem Projekt verknüpfen wir die Lebensräume am Grünen Band mit den losen Enden anderer wichtiger Biotopverbundachsen. So entsteht ein wertvolles Netz von Lebensräumen, das auch seltenen Arten Schutz bietet.“Den Förderbescheid hat Dr. Uwe Riecken, Leiter der BfN-Abteilung Biotopschutz und Landschaftsökologie im Rahmen der 12. Naturschutztage an der Elbe überreicht. „Der Biotopverbund ist von großer Bedeutung für das Überleben vieler Tier- und Pflanzenarten. Vor allem in der genutzten Kulturlandschaft stellt seine Entwicklung eine besondere Herausforderung dar. Eine Landwirtschaft, die der Natur zuverlässig Raum lässt, kann die dauerhafte Vernetzung von Lebensräumen unterstützen. Daher ist geplant, die Anknüpfungsräume zwischen dem Grünen Band und anderen Biotopverbundachsen gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten zu entwickeln. Vorbildliche Landbewirtschaftung, die die biologische Vielfalt fördert, soll in diesem Projekt besonders ausgezeichnet werden“, sagt Uwe Riecken.Seitliche Verbundachsen sollen jetzt im Norddeutschen Tiefland, in der Region Rhön-Grabfeld, im Hohen Thüringer Schiefergebirge und im ostbayerischen Mittelgebirge nahe der tschechischen Grenze in fünf sehr unterschiedlichen Projektgebieten mit dem Grünen Band vernetzt werden. Dazu werden auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen im Umfeld des Grünen Bandes naturschonendere Bewirtschaftungsmethoden etabliert. Brachgefallene wertvolle Lebensräume wiederum werden instandgesetzt, verbessert und ausgeweitet. Davon sollen insbesondere Insekten wie Wildbienen, Libellen oder der vom Aussterben bedrohte Goldene Scheckenfalter und der stark gefährdete Violette Feuerfalter sowie bodenbrütende Vögel profitieren. Weiterhin werden innovative landwirtschaftliche Nutzungen zur Biotopvernetzung, wie ein linienförmiger Energiepflanzenanbau mit einer fünf- bis achtjährigen Energie-Wildpflanzen-Mischung in der Region Rhön-Grabfeld getestet. Im Norddeutschen Tiefland sollen Fische den Fluss Delvenau bald wieder ungehindert durchqueren können. In der Landgraben-Dumme-Niederung wird der Wasserstand angehoben, um langfristig großflächig naturnahes feuchtes Grünland zu etablieren.Für die Menschen in der Region, insbesondere in den fünf Projektgebieten, soll das Projekt das Erleben naturnaher, artenreicher Landschaften ermöglichen und gleichzeitig das Bewusstsein für den Erhalt der biologischen Vielfalt fördern.Das Verbundprojekt wird vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) koordiniert, der bereits seit 30 Jahren im Grünen Band aktiv ist. Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt „Quervernetzung des Grünen Bandes mit bestehenden Biotopverbund­achsen und naturnahen Lebensräumen im Umfeld zur besseren Integration in die Landschaft und für einen länderübergreifenden Biotopverbund“ bis 2025 mit 4,36 Millionen Euro im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Das Bundesamt für Naturschutz begleitet das Projekt inhaltlich.Projekt-Steckbrief unter:Die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) wird seit 2011 durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt unterstützt. Gefördert werden Vorhaben, denen im Rahmen der NBS eine gesamtstaatlich repräsentative Bedeutung zukommt oder die diese Strategie in besonders beispielhafter Weise umsetzen. Die geförderten Maßnahmen tragen dazu bei, den Rückgang der biologischen Vielfalt in Deutschland zu stoppen und mittel- bis langfristig in einen positiven Trend umzukehren. Sie dienen dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung sowie der Entwicklung der biologischen Vielfalt und gehen über die rechtlich geforderten Standards hinaus. Akzeptanzbildende Maßnahmen der Information und Kommunikation tragen dazu bei, das gesellschaftliche Bewusstsein für die biologische Vielfalt zu stärken.Weitere Informationen zum Bundesprogramm: https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/bundesprogramm.html