BlechRausch in concert mit Christoph Moschberger & Da Blechhauf’n

Christoph Moschberger ist einer der spannendsten Trompetensolisten seiner Generation und ein Paradebeispiel angewandter musikalischer Vielseitigkeit. Er ist im Jazz-, Pop- und der Blasmusik gleichermaßen zu Hause und in allen Genres gefragt wie kaum ein anderer. Für sein neues Solo-Album hat Moschberger die sieben Spitzenmusiker von „da Blechhauf'n" mit ins Boot geholt. Und Da Blechhauf'n näher vorzustellen scheint fast überflüssig. Die sieben, blechblasenden Herren aus Österreich haben sich längst Legendenstatus erspielt. Seit über 20 Jahren prägen sie mit ihrem einzigartigen Sound, ihrer ansteckenden Spielfreude und einer gehörigen Portion Schmäh die Blasmusik in all ihren Facetten. Hunderte Konzerte in ganz Europa, etliche CD-Veröffentlichungen und nicht zuletzt die vielen jungen Musikanten, die dem „Blechhauf'n" respektvoll nacheifern, verdeutlichen ihre Rolle als Wegbereiter der all so bunten Blasmusik-Szene, wie wir sie heute kennen.Dass die Symbiose aus dem deutschen Ausnahmetrompeter und den österreichischen Blechlegenden ein echter Glücksgriff ist, daran lässt die erste Gemeinschaftsproduktion keinen Zweifel. Beim BlechRausch-Konzert in Endingen bringen Christoph Moschberger & da Blechhauf'n die volle Bandbreite ihrer Musik nun erstmals als abendfüllendes Konzerterlebnis auf die Bühne. Diese reicht von intimen Balladenmomenten über halsbrecherisch-virtuose Kapriolen bis hin zu erdig-treibenden Grooves und lässt den Musikern genügend Raum zur Improvisation. Und natürlich dürfen auch die Blechhauf'n-typischen humorvollen Momente im Programm nicht fehlen. Christoph Moschberger und da Blechhauf'n sind eine Einheit, die mitreißt. Da kommt zusammen, was zusammengehört!Das Konzert findet am 10.12. 2022, 20 Uhr in der Stadthalle in Endingen am Kaiserstuhl statt. Tickets sind erhältlich bei Reservix unter https://bit.ly/blechRausch