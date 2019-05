Kommunalwahlen Jessen 2019

Die Bürgerinitiative Jessen vertritt parteiunabhängig seit 10 Jahren die freien Bürger der Stadt Jessen im Stadtrat. Wir konnten Ihre Interessen bei vielen Themen erfolgreich einbringen und so unsere Stadt erfolgreich mitgestalten. Es gibt Projekte, die schon abgeschlossen sind und es gibt auch noch Dinge, die weiterlaufen - und laufend kommen neue Dinge dazu.Anlässlich der Kommunalwahl am 26.05.2019 haben wir deshalb eine neue Internetseite gestaltet, um Ihnen von dieser Arbeit und den Ergebnissen zu berichten und die Schwerpunkte für die Zukunft zu benennen, die wir heute sehen.Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen wieder ein breites Angebot an Kandidaten zur Kommunalwahl am 26.05.2019 stellen können, dabei sowohl sehr erfahrene als auch neue.Auch daran sieht man, dass sich nicht nur die Zeit sondern auch wir selbst uns laufend weiterentwickeln.Wir möchten Sie hiermit einladen, unsere Internetseitezu besuchen und sich über unsere Arbeit und Ziele zu informieren. Wir freuen uns auch Ihre Anregungen und Hinweise, denen wir uns als Bürgerbewegung stets im Besonderen verpflichtet fühlen.