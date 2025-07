Allgäu Fresh Foods GmbH & Co. KG: aktuelle Entwicklung

„Die Sanierung von Allgäu Fresh Foods verläuft planmäßig. Erste operative Maßnahmen zeigen bereits Wirkung, und der laufende Geschäftsbetrieb wird ohne nennenswerte Einschränkungen fortgeführt.“, so der Sanierungsgeschäftsführer Herr Stephan Leibold.



Leibold, der seit Februar 2025 als alleiniger Geschäftsführer an Bord ist und die zwei Geschäftsführer Hannes und Christoph Feneberg abgelöst hat, ergänzt: „Der Produktionsbetrieb läuft stabil, getragen von einer engagierten Belegschaft – bislang haben lediglich vier Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Parallel dazu wurde der Investorenprozess angestoßen. Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten laufen bereits. Ziel ist es, gemeinsam mit einem starken Partner die Zukunft von Allgäu Fresh Foods nachhaltig zu sichern.“



„Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit den Experten der Kanzlei Grub Brugger um Partner Dr. Frank Schäffler intensiv am Insolvenzplan. Wir gehen davon aus, dass das Verfahren in Eigenverwaltung voraussichtlich Anfang August eröffnet werden kann. Zur Begleitung des Verfahrens hat das Amtsgericht Prof. Dr. Martin Hörmann als vorläufigen Sachwalter bestellt.



Wir sind zuversichtlich, dass Allgäu Fresh Foods gestärkt und zukunftssicher aus dem Verfahren hervorgehen wird. Die enge und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten bildet dafür eine solide Grundlage.“, so Leibold.

(lifePR) (