Worauf man beim Kauf einer gebrauchten Harley-Davidson achten sollten

Börjes American Bikes GmbH & Co. KG

Börjes American Bikes GmbH & Co. KG wurde am 01.12.2003 von Dieter und Klaus Börjes gegründet. Bis zum Umzug im nächsten Jahr wurde zunächst der Standort in Wilhelmshaven übernommen.



Im Dezember 2004 eröffneten wir dann unseren aktuellen Standort an der Stahlwerkstraße in Augustfehn. Das ehemalige Eisenhüttengelände mit den alten Industriegebäuden bietet nicht nur für Harley-Davidson-Fahrer das perfekte Ambiente. Ebenfalls mit uns umgezogen ist Börjes Bikers Outfit. Das Eisenhüttengelände entwickelte sich zum Hotspot für Motorradfahrer – nicht nur aus der Region.



KULINARISCHES UND KULTURELLES AUF DEM EISENHÜTTENGELÄNDE

Im August 2014 eröffnete dann die Eisenhütte im alten Turm ihre Pforten und versorgt seither hungrige Biker mit selbstgemachtem Kaffee, Kuchen und Torten sowie leckeren Speisen mit Zutaten aus der Region. Knackige monatliche Konzerte und viele weitere tolle Events werden ebenfalls geboten.



Mit dem Frühlings- und Herbsttreff stehen jährlich zwei großartige Events für den Saisonstart und die Saisonabschlussfeier auf dem Programm. Jedes Jahr strömen Zehntausende Besucher in unseren beschaulichen Ort und können mit allerlei Gleichgesinnten Benzingespräche vor Ort führen und die neusten Bikes auf Probefahrten testen. Das ganze Eisenhüttengelände dreht sich dann um die zweitschönste Nebensache der Welt.



WERKSTATTNEUBAU IN AUGUSTFEHN

Im September 2017 konnten wir nach einer ca. 1-jährigen Bauphase unser neues Werkstattgebäude feierlich eröffnen. Die neue Werkstatt bietet uns ein Vielzahl von Möglichkeiten, insbesondere durch das gewachsene Platzangebot. Wir verfügen über die neuesten Technik um uns um die Bikes aus Milwaukee zu kümmern. Herzstück des Neubaus ist unser Dyno-Jet-Tuning-Center Weser-Ems in der Tiefgarage, in welchem wir Deinen Motor perfekt abstimmen und/ oder die Leistung messen können. Mit der Fertigstellung des neuen Gebäudes wurde ebenfalls das „alte Ladengeschäft“ mitsamt der „alten“ Werkstatt vollständig renoviert.



Ein junges motorradbegeistertes Team kümmert sich tagtäglich um alle Anfragen und macht unwiderstehliche Angebote rund um den Mythos Harley-Davidson. Wir bieten Dir vom Neu- und Gebrauchtfahrzeugverkauf über Motorclothes & Accessories bis hin zum Full-Service in der Werkstatt alles, was das Harley-Herz begehrt!



FIRMENGRÜNDUNG BÖRJES AMERICAN BIKES GMBH | HARLEY-DAVIDSON BREMEN

Am 02. Januar 2020 sind wir mit unserem neuen Standort in Stuhr / Seckenhausen gestartet. Der neue Store an der B51 diente vorher als Verkaufsraum für Luxusmarken wie Ferrari, Bentley und Lamborghini. Ab Sofort rollen hier die Bikes aus Milwaukee über die Schwelle. Mit rund 2000 qm Ausstellungsfläche bieten wir Dir alles was das Harley-Biker-Herz höher schlagen lässt. Von Neu- und Gebrauchtmaschinen über Motorclothes & Parts bis zu einem umfangreichen Werkstattservice bieten wir Dir alles was einen gute H-D Händler ausmacht.

alles anzeigen