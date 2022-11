Besinnliche Momente und stimmungsvolle Stunden - die Bregenzer Weihnacht verzaubert die Stadt von 15. November bis 24. Dezember in ein weihnachtliches Erlebnis für Groß und Klein.Mit der feierlichen Illuminierung des Weihnachtsbaumes am Leutbühel beginnt in Bregenz die schönste Zeit des Jahres: Der Duft von heißem Punsch, gebrannten Mandeln und vielen weiteren Köstlichkeiten der Adventszeit liegt in der Luft und versetzt die Stadt in weihnachtliche Stimmung.Am Kornmarktplatz lädt der liebevoll geschmückte Weihnachtsmarkt ein, Handwerkskunst und originelle Geschenkideen zu bestaunen – hier findet jede:r das ein oder andere Präsent für seine Liebsten. Der charmante Kunsthandwerksmarkt in der Oberstadt, der Altstadt von Bregenz, findet an drei Wochenenden in der Adventszeit besonderen Anklang. Das Warten auf das Christkind wird auch für die jüngsten Besucher:innen versüßt: ein Eislaufplatz aus Kunsteis, ein nostalgisches Karussell, die lebende Krippe am Leutbühel und ein vielfältiges Kinderprogramm an den Wochenenden bringen Kinderaugen zum Strahlen. Musikalisch wird die Bregenzer Weihnacht von Freitag bis Sonntag mit Chorgesängen und Konzerten auf dem Weihnachtsmarkt untermalt. Darüber hinaus bieten die Bregenzer Unternehmen eine Vielzahl an kleineren und größeren stimmungsvollen Ausstellungen und weihnachtlichen Programm-Aktivitäten. Erleben Sie den Weihnachtszauber auch an Bord des einmaligen Weihnachtsschiffes der Vorarlberg Lines, das auch in diesem Jahr die Bregenzer Weihnacht mit der Lindauer Hafenweihnacht verbindet.15.11. – 24.12.202215.11. – 24.12.2022Täglich geöffnet von 11:00 bis 20:00 (Gastronomie bis 21:00)Kornmarktplatz15.11.2022 – 06.01.2023Täglich geöffnet von 11:00 bis 21:00Leutbühel03. – 04.12.202210. – 11.12.202217. – 18.12.2022Jeweils von 14:00 bis 20:00OberstadtKirche Mariahilf, Vorkloster: 20.11.2022 von 10:00 – 17:00Herz Jesu Kirche: 26.11.2022 von 15:00 – 20:0019. – 24.12.2022Nepomukkapelle, KornmarktplatzWeitere Infos und das gesamte Programm unter www.visitbregenz.com/bregenzer-weihnacht