Vom 14. November bis 23. Dezember zieht der Bregenzer Weihnachtsmarkt wieder in Vorarlbergs Landeshauptstadt ein. Am Kornmarktplatz, dem kulturellen Zentrum von Bregenz, entsteht ein Weihnachtsdorf, das mit allerlei kulinarischer Köstlichkeiten, Glühwein und liebevoll dekorierten Hütten aufwartet. Ein Eislaufplatz und eine lebende Krippe begeistern jedes Jahr zusätzlich und sorgen für leuchtende Kinderaugen.Nur wenige Schritte entfernt lädt der traditionelle Kunsthandwerksmarkt in die Oberstadt, der Altstadt von Bregenz, zum Flanieren ein. Einheimische wie auch Gäste schätzen die einzigartige Atmosphäre am Fuße des Martinsturms, erleben die Künstler hautnah bei ihrer Arbeit, während der Weihnachtsmann die Drehorgel erklingen lässt.Die Bregenzer Weihnacht bietet neben den Märkten auch weitere Besonderheiten: Genießen Sie eine wunderbare Winterrundfahrt auf dem Bodensee und erleben Sie den Weihnachtszauber an Bord des MS Austria. Auf dem Schiff gibt es eine Krippenausstellung, eine Modelleisenbahn und einen märchenhaften Winterwald zu entdecken sowie eine gemütliche Bar im Panoramadeck.Auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk lässt man sich bei einem entspannten Einkaufsbummel durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt inspirieren. Angesagte Mode, Accessoires, Dekoration und Tischkultur – in Bregenz gibt es alles, was das Weihnachtsfest zu etwas Besonderem macht. Auch Kunst- und Designboutiquen zieren die Palette an Geschäften, für die einfach schönen als auch praktischen Dinge im Leben. In der einladend gestalteten Kirch- und Römerstraße reihen sich charmante Stores für Mode, Interior und Genuss. Die historisch anmutende Anton-Schneider-Straße bietet mit ihren Restaurants und Geschäften eine schöne Kulisse. Keine Shopping-Tour ohne genussvollen Abschluss: so verschieden die Geschmäcker, so vielfältig ist das Angebot an Restaurants und Gasthäusern in Vorarlbergs Landeshauptstadt.Wer in Bregenz Gast ist, kommt am kulturellen Angebot kaum vorbei. Auch (oder gerade) zur Vorweihnachtszeit stellt ein Besuch eines der Kulturhäuser oder der Galerien eine willkommene Abwechslung dar. Die gerade eröffnete Ausstellung im Kunsthaus Bregenz „Otobong Nkanga“ läuft bis 6. Februar 2022. Im vorarlberg museum gibt es – neben zahlreichen weiteren Sammlungen – die Ausstellung „19 Krippen fürs Museum“ (von 21. November bis 10. Jänner 2022), die allen Interessierten die Tradition der Vorarlberger Krippenbaukunst näherbringt.Bitte beachten Sie beim Besuch des Bregenzer Weihnachtsmarktes die aktuellen Corona-Bestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.visitbregenz.com/bregenzer-weihnacht 14.11. – 23.12.2021Kornmarktplatz03.12.2021 – 06.01.202204. – 05.12.202111. – 12.12.202118. – 19.12.2021OberstadtKirche Mariahilf, Vorkloster: 21.11.2021 von 09:00 – 17:00 UhrHerz Jesu Kirche: 27.11.2021 von 15:00 – 20:00 UhrWeitere Infos und das gesamte Programm unter www.visitbregenz.com/bregenzer-weihnacht