Deutschlands bester Nachwuchsbrauer wurde bei der Brauerei Kundmüller in Weiher ausgebildet

Der ehemalige Azubi der Brauerei Kundmüller, Johannes Hartmann, war bereits Kammersieger und Bayerischer Meister. Beim Bundesentscheid der Brauer und Mälzer im Handwerk im oberpfälzischen Velburg holte er sich nun auch den deutschen Meistertitel und ist damit bester Jungbrauer Deutschlands. Nicht nur er freut sich riesig - auch sein Ausbildungsbetrieb mit den beiden Geschäftsführern Roland und Oswald Kundmüller sind begeistert und unglaublich stolz.



Überraschender Sieg



Als es hieß: "Wir gratulieren zum Bundessieger", war Johannes Hartmann erst einmal überrascht - dieses Ergebnis hatte er nicht erwartet. "Das war schon eine Überraschung, ich war baff", sagte der 21-Jährige. Der Sieg kam für Johannes vor allem deshalb unerwartet, weil es anfangs nicht komplett rund für ihn lief und er gegen vier sehr kompetente Anwärter antrat. Seine positive Einstellung hat sich ausbezahlt: "Man hat ja schon den Landessieg in der Tasche und dadurch ist das, was kommen kann, ein Pluspunkt. Ich hab' nichts zu verlieren. Selbst wenn ich als Letzter rausgehen würde, wäre ich immer noch Landessieger, was ja eine Topleistung ist", erklärte er vor Wettbewerbsbeginn.



Die Prüfung empfand Johannes als schwer: "Es wurde viel gefragt, alles offene Aufgaben, keine Ankreuzaufgaben. Es war viel zu schreiben, es wurde schon viel erwartet", sagte Hartmann direkt nach der Prüfung. In der Praxis konnte Johannes die Jury vollständig überzeugen. Er meistere die Aufgaben souverän und konnte z. B. zeigen, dass der Schaum am stabilsten ist, wenn man dreimal zapft, weil er sich dann festigen kann und durch das mehrmalige Zapfen vielschichtiger ist.



Lobende Worte



Johannes Hartmann selbst sagt über seinen Sieg: „Das heute war nicht nur eine Bestätigung für mich, sondern auch ein super Lob für meinen Ausbildungsbetrieb. Bei der Brauerei Kundmüller kann man ordentlich was lernen. Ohne das Weiherer Team hätte ich’s bestimmt nicht soweit geschafft“. Und die beiden Geschäftsführer von Weiherer Bier sind total begeistert „Unglaublich! Unser Johannes ist Deutscher Meister. Wahnsinn – wir sind einfach nur total stolz und sagen herzlichen Glückwunsch! Das ist für uns wirklich sehr berührend, wir haben ihn drei Jahre lang ausgebildet und begleitet. Dieser Sieg bedeutet uns sehr, sehr viel“, sind sich Roland und Oswald Kundmüller einig und fügen noch ein paar persönliche Worte an Johannes hinzu: „Lieber Johannes, mach weiter so. Du bist ein super Brauer und ein mega Mensch!“



Stefan Stang vom Verband der Privaten Brauereien über den Wettbewerb



Seit mehr als 15 Jahren wird der Preis für den besten Nachwuchsbrauer Deutschlands durch den Verband Private Brauereien vergeben. Hauptgeschäftsführer Stefan Stang lobt den Austausch mit den jungen Brauern: "Natürlich ist das inspirierend. Wir sind ein sehr traditionelles Handwerk, die jungen Brauer und Brauerinnen - die Generation Z - bringt neue Voraussetzungen mit". Für ihn ist deshalb auch klar: "Ich kann jeder Brauerei nur empfehlen, dass sie weiterhin ihre Lehrlinge ausbildet."

(lifePR) (