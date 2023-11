Das Jahr der Weiherer Biere!

Drei Klassiker holen Medaillen beim European Beer Star. Jetzt 32 Auszeichnungen für Brauerei Kundmüller im Jahr 2023!

Ein unglaubliches Jahr endet mit einem dreifachen Award für die Weiherer Klassiker. Beim European Beer Star, der bereits seit 20 Jahren die besten Biere der Welt kürt, schafften es der Weiherer Bock (Silber), das Weiherer Rauch (Bronze) und das Weiherer Landbier (Bronze) in ihren Kategorien auf das Treppchen.



Bei der Preisverleihung in Nürnberg freuten sich Braumeister Roland Kundmüller und sein Bruder Oswald Kundmüller über die Auszeichnungen 30 bis 32 für Weiherer Biere im überragenden Jahr 2023. Der European Beer Star ist einer der größten Bierwettbewerbe der Welt und die Awards sind heiß begehrt. Eine 150-köpfige internationale Expertenjury wählte diesmal aus 2.356 Bieren in 74 Kategorien nur je die drei Besten aus. Gewürdigt werden vor allem unverfälschte, charaktervolle und qualitativ hochwertige Biere. Beteiligen können sich alle Brauereien weltweit: Lokale, regionale, überregionale und internationale, nicht nur aus Europa, sondern aus allen Ländern aller Kontinente. „Hier in Nürnberg bei diesem wichtigen Wettbewerb noch einmal drei Medaillen abzuräumen setzt dem Jahr 2023 die Krone auf!“, freut sich Oswald Kundmüller über die abermaligen Auszeichnungen. Insgesamt 32 davon sammelten die Weiherer Biere in diesem Jahr. Nach 16 Auszeichnungen im Landesfinale des World Beer Awards inklusiver dreier Titel als bestes Bier Deutschlands und dem unglaublichen Weltmeister-Titel für das Weiherer Pils, folgten im Herbst nochmal 12 Auszeichnungen bei der „Finest Beer Selection“. Damit war die Brauerei Kundmüller auch dort unter 880 eingereichten Bieren aus 18 Ländern die Brauerei mit den mit Abstand meisten Auszeichnungen. Nun kommen auch noch die drei European Beer Star Awards dazu.



Auch Braumeister und Geschäftsführer Roland freut sich gemeinsam mit seinem Team: „32 Auszeichnungen in einem Jahr, davon hat niemand von uns zu träumen gewagt und es macht uns als regionale Familienbrauerei natürlich unglaublich stolz. Das Auszeichnungsjahr kommt genau rechtzeitig zu unserem 2024er Jubiläumsjahr: 150 Jahre Brauerei Kundmüller, da haben wir dann doppelten Grund gemeinsam mit den Weiherer Bierfans zu feiern.“



Die Weiherer Bier Auszeichnungen 2023:



European Beer Star Award Silber für Weiherer Bock



European Beer Star Award Bronze für Weiherer Rauch



European Beer Star Award Bronze für Weiherer Landbier



2023 Finest Beer Selection 94 Punkte, Weiherer/Fat Head's Hopferla IPA



2023 Finest Beer Selection 94 Punkte, Weiherer Rauch



2023 Finest Beer Selection 92 Punkte, Weiherer Bock



2023 Finest Beer Selection 92 Punkte, Weiherer Zwickerla hell



2023 Finest Beer Selection 92 Punkte, Weiherer Weizenbock



2023 Finest Beer Selection 92 Punkte, Weiherer /Cervejaria Bamberg Rauchbock



2023 Finest Beer Selection 92 Punkte, Weiherer Weizenbock holzfassgelagert Dornfelder



2023 Finest Beer Selection 91 Punkte, Weiherer Bio-Zwickerla dunkel



2023 Finest Beer Selection 91 Punkte, Weiherer/Fat Head's Imperial IPA



2023 Finest Beer Selection 90 Punkte, Weiherer Urstöffla



2023 Finest Beer Selection 90 Punkte, Weiherer Kräusen Hell



2023 Finest Beer Selection 90 Punkte, Weiherer/Cervejaria Bamberg Zapfenduster



World Beer Award in London als „Weltbestes Pils“ für Weiherer Pils



World Beer Award als „Bestes deutsches Pils“ für Weiherer Pils



World Beer Award als „Bestes deutsches Session IPA“ für Weiherer/Fat Heads´s Grischbeerla



World Beer Award als „Bestes deutsches Speciality IPA“ für Weiherer/Fat Head´s Hopferla IPA



World Beer Award in Gold für Weiherer Pils



World Beer Award in Gold für Weiherer/Fat Heads´s Grischbeerla



World Beer Award in Gold für Weiherer/Fat Head´s Hopferla IPA



World Beer Award in Silber für Weiherer Grünhopfen-Pils



World Beer Award in Silber für Weiherer Rauch



World Beer Award in Silber für Weiherer Rolator



World Beer Award in Silber für Weiherer/Fat Head´s Imperial IPA



World Beer Award in Bronze für Weiherer Landbier



World Beer Award in Bronze für Weiherer/Cervejaria Bamberg Zapfenduster



World Beer Award in Bronze für Weiherer Hopfenweizen



World Beer Award in Bronze für Weiherer OSw-Alt



World Beer Award in Bronze für Weiherer Summer Ale



World Beer Award in Bronze für Weiherer Schwärzla