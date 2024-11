4 Auszeichnungen beim European Beer Star

World Beer Cup Gold, Weiherer Kräusen Hell

World Beer Cup Silber, Weiherer Rauch

World Beer Cup Silber, Weiherer Weizenbock

European Beer Star Silber, Weiherer Summer Ale

European Beer Star Bronze Weiherer Lager Hell

European Beer Star Bronze Weiherer Weizenbock

European Beer Star Bronze Weiherer / Cervejaria Bamberg Rauchbock

World Beer Award Bestes Stout & Porter der Welt, bestes Imperial Stout der Welt, bestes deutsches Imperial Stout und Gold für Weiherer / Cervejaria Bamberg Zapfenduster

World Beer Award Bestes deutsches Holzfassgelagertes Bier und Gold für Weiherer Doppelbock Holzfassgelagert Rum

World Beer Award Bestes deutsche Stout und Gold für Weiherer Schwärzla

World Beer Award Silber für Weiherer Pils

World Beer Award Silber für Weiherer Bock

World Beer Award Silber für Weiherer Weizen Hell

World Beer Award Silber für Weiherer / Fat Head's Hopferla IPA

World Beer Award Silber für Weiherer / Fat Head's Grischbeerla

World Beer Award Silber für Weiherer India Pale Ale

World Beer Award Silber für Weiherer Keller-Märzen

World Beer Award Silber für Weiherer Keller-Pils

World Beer Award Silber für Weiherer Rolator

World Beer Award Silber für Weiherer Summer Ale

World Beer Award Silber für Weiherer Weizenbock

World Beer Award Silber für Weiherer Zapfenduster Holzfassgelagert

World Beer Award Bronze für Weiherer Bio-Zwickerla Dunkel

World Beer Award Bronze für Weiherer Festbier

World Beer Award Bronze für Weiherer Hopfenweizen

World Beer Award Bronze für Weiherer OSw-Alt

Mitte September, Messezentrum Nürnberg: Rund 150 internationale Bierexpertinnen und -experten treffen sich, um in einer zweitägigen Blindverkostung insgesamt 2360 Biere zu verkosten und zu beurteilen. Die Bewertung erfolgt dabei objektiv und rein nach sensorischen Kriterien: Optik, Geruch und Geschmack sowie sortentypische Merkmale der eingereichten Biere entscheiden über je nur einmal Gold, Silber und Bronze beim European Beer Star.Gleich vier Auszeichnungen mit dem begehrten Award durfte das Weiherer Bier in diesem Jahr entgegennehmen. Neben dem Bronze Award für den Weizen- und Rauchbock gab es Silber für das Summer Ale und Bronze für das Weiherer Lager Hell! Braumeister Roland Kundmüller freut sich sehr über die abermaligen Auszeichnungen: „Dass unser Bier als eines der Besten von einer unabhängigen Jury aus internationalen Bierexpertinnen und -experten gewählt wurde, macht mich und mein Team sehr stolz. Solche Auszeichnungen sind der Lohn für die Mühen und das Herzblut, das wir jedes Jahr wieder in unsere Biere stecken.“Die eingereichten Biere werden beim European Beer Star unabhängig in insgesamt 75 Kategorien verkostet und bewertet – darunter traditionelle deutsche Biersorten wie Pils, Helles oder Weißbier, aber auch eher unbekanntere Stile wie Grodziskie, Geuze und holzfassgelagerte Spezialbiere.„Seit Beginn des European Beer Star im Jahr 2004 stehen die Bierstile europäischen Ursprungs im Fokus unseres Wettbewerbs. Teilnehmen dürfen jedoch Brauereien aus aller Welt, egal ob international agierende Großbrauerei oder kleine Gasthausbrauerei um die Ecke. Ein Awardgewinn beim European Beer Star zeigt, dass man bei der Bierqualität weltweit ganz oben mitspielt“, so Stefan Stang, vom veranstaltenden Verband Private Brauereien.Der Erfolg bei einer so großen Zahl teilnehmender Biere und neutraler Bewertung lässt Geschäftsführer Oswald Kundmüller besonders stolz resümieren: „Besonders freut uns, dass neben den Weiherer Spezialbieren Rauchbock, Weizenbock und Summer Ale auch das Weiherer Lager Hell ausgezeichnet wurde. Aktuell nehmen wir ganz bewusst nicht mehr an allen Wettbewerben teil. Wir achten darauf, nur noch dort mitzumachen, wo Biere unabhängig bewertet werden und die Auszeichnungen so für höchste Qualität stehen. Gerade der Award unseres Weiherer Lager Hell, das ja unser allererstes und beliebtestes Bier ist, macht uns deshalb besonders stolz. Der Bronze Award in einer Kategorie, in der sehr viele Biere eingereicht werden, ist eine wahnsinnig tolle Auszeichnung und für uns mehr wert als so manche Goldmedaille.“Mit den Awards des European Beer Star endet das 150 Jahre Weiherer Bier Jubiläumsjahr so erfolgreich wie es sich für ein Jubiläumsjahr gehört. Insgesamt 31 Auszeichnungen wurden für die Biere aus Weiher in 2024 verliehen. Neben den erwähnten vier European Beer Star Awards, gab es bei den World Beer Awards 1x die Auszeichnung als weltbestes Bier, 3x als bestes deutsches Bier, 3x Gold, 12x Silber und 4x Bronze, sowie 1x Gold und 2x Silber beim World Beer Cup. Dort wurde das Weiherer Kräusen Hell zudem als bestes Kellerbier der Welt gekrönt.