Manuelle Technik anschaulich lernen

Der Europäische Bowen-Verein und die Bowen Therapie-Akademie Europa haben sich mit eHealth Learning zusammengeschlossen, um ihren Mitgliedern und anderen Interessenten den Zugang zu einer neuen Reihe von Online-Seminaren, Web-Seminaren und Filmen in deutscher Sprache zu verschaffen. Diese Möglichkeit bietet auch der deutsche Verein BOWTECH Deutschland e.V. an: „Das ist Online-Fortbildung im Heimkomfort mit Spitzenreferenten,“ freut sich die Vorsitzende Regina Fischer.eHealth Learning wurde vor vier Jahren von dem britischen Bowen-Ausbilder John Wilks gegründet mit dem Ziel, Bowen-Therapeuten in ihrem Verständnis des Körpers zu unterstützen: „wie der Körper funktioniert, wie man ihn behandelt und wie man ein erfolgreicher Therapeut wird.“ Eine Vielzahl an aufgezeichneten Web-Seminaren (Online-Seminaren) mit Fachleuten aus der ganzen Welt sind jetzt für Abonnenten von eHealth Learning zugänglich. Unter den Referenten sind nicht nur Bowen-Therapeuten und Lehrer, sondern auch Experten aus verschiedenen medizinischen Disziplinen wie etwa der Faszien-Forscher Robert Schleip. Sein Vortrag über „das Neueste aus der Faszienforschung“ gehört zu den über 80 Vorträgen und Seminaren, die bereits als Video online verfügbar sind. Viele davon wurden ins Deutsche übersetzt, einige sogar in Deutsch gehalten.Die nächsten Webinare mit ihrem Live-Sende-Termin werden immer schon Monate im Voraus angekündigt. So spricht Robert Schleip am 21. September 2017, 19h -20h über die Faszien als den "vergessenen sechsten Sinn". Am 9. November 2017, 19h -20h, spricht die deutsche BOWTECH-Instruktorin Ute Grams über „die Atlasblockade – ein oft unerkanntes Problem“.Weitere Infos und das komplette Programm unter: https://ehealthlearning.tv/de/ Link zum Video John Wilks „Bowen für Skeptiker“: https://youtu.be/TxJwO0OPqWw