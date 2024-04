Das Kölner „Bootshaus“ als 5. bester Club weltweit und bester Club Deutschlands gewählt!

Fast eine Millionen Clubliebhaber der ganzen Welt haben gewählt & ein deutscher Club schafft es erneut in die Top 5 der besten Clubs: Das Bootshaus aus Köln! Dieses Jahr steigt das Bootshaus,einer der führenden Veranstaltungsorte für elektronische Musik in Deutschland, dank der Unterstützung ihrer internationalen Community im Ranking vom 6. auf den 5. Platz!



Das DJ Mag Top 100 Club Voting ist eine jährliche Umfrage, die von dem renommierten internationalen Magazin und Website – DJ Mag veröffentlicht wird. Sie konzentrieren sich besonders auf elektronische Tanzmusik. Clubliebhaber aus aller Welt haben jährlich die Möglichkeit für ihre bevorzugten Clubs weltweit abzustimmen. Das Voting zieht jedes Jahr fast eine Million Teilnehmer an und dient als bedeutende Plattform, um die herausragenden Clubs weltweit zu würdigen und diesen eine globale Anerkennung zu verleihen.



„Wir sind begeistert, welch ein Support von unserer Community für unseren Aufstieg auf Platz 5 der Top 100 Clubs geführt hat.“, sagte Tom Thomas, Geschäftsführer des Bootshauses. „Dieser Erfolg ist eine Anerkennung für die harte Arbeit des gesamten Bootshaus Teams, als auch für die Leidenschaft unserer Gäste für elektronische Musik, und markiert gleichzeitig ein bemerkenswertes Highlight während unseres 20-jährigen Bootshaus Jubiläums.“



Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte hat sich das Bootshaus als einer der herausragendsten Clubs für elektronische Musik, über die Grenzen seiner Heimatstadt Köln hinaus, etabliert. Dank seiner brandneuen und erstklassigen Soundanlage, der Firma L-Acoustics, seinem industriellen Look und einer atemberaubenden Atmosphäre, zieht das Bootshaus DJs und Clubgänger aus der ganzen Welt an. Im Bootshaus spielen regelmäßig DJs wie Robin Schulz, David Guetta, DJ Snake, Chainsmokers oder Sven Väth.



Die Errungenschaft, den fünften Platz im diesjährigen DJ Mag Top 100 Club Voting zu erreichen, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Bootshauses und unterstreicht seine Position als eine der Top-Adressen für elektronische Musik weltweit, und reiht sich in die Elite der Clubs aus Ibiza und der Welt ein.

