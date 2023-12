Stabiler Beitragssatz auch 2024

BKK Linde bleibt unter dem allgemeinen durchschnittlichen Beitragssatz

Die BKK Linde bleibt ihrer verlässlichen Haltung ihren Kunden und Partnern gegenüber treu. Dank solider Haushaltsplanung wird sie auch 2024 den Zusatzbeitrag halten und damit weiter unter dem allgemeinen, durchschnittlichen Beitragssatz liegen können.



Das Bundesgesundheitsministerium hat für 2024 eine weitere Erhöhung des allgemeinen, durchschnittlichen Zusatzbeitrags beschlossen. „Wir haben uns aber bereits in den vergangenen Jahren nicht am Auf und Ab der Beitragsentwicklung beteiligt, sondern auf Kontinuität und Zuverlässigkeit gesetzt“, so Vorstand Peter Raab. „Unser Anspruch ist es, jedem Kunden eine gute Einzelleistung bei jedem Kontakt zu bieten. Dazu verhilft nicht zuletzt auch die erfolgreiche Kooperation mit unseren Partnern DVAG und Generali.“