Pflanzlich, lecker, nachhaltig: Aktion Pflanzen-Power an der Grund- und Mittelschule Erdweg

Die „Aktion Pflanzen-Power“ veranstaltet kostenlose Aktionstage und Kochworkshops an Schulen. Sie zeigt dabei, wie eine gesunde pflanzliche Lebensweise aussehen kann. Die Initiative wurde 2018 auf der Weltklimakonferenz in Kattowitz (COP24) von den Vereinten Nationen mit dem Umweltschutzpreis „United Nations Momentum for Change Award“ in der Kategorie „Planetary Health“ ausgezeichnet.Jacqueline Pech, Referentin für Nachhaltigkeit bei der BKK ProVita, freute sich über die gelungene Aktion Pflanzen-Power an der Schule in Erdweg. Sie sagte: „Mit unserer Aktion Pflanzen-Power zeigen wir Schüler:innen, wie sie sich gesund ernähren und gleichzeitig die Umwelt schonen können.“Barbara Matzgeller, die Leiterin der Schule, betonte: „Gesunde Ernährung und Umweltschutz sind uns wichtig. Im vergangenen Jahr wurden wir als ‚gute gesunde Schule Bayern‘ ausgezeichnet. Wir versuchen, bei unseren Schüler:innen ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich gesund zu ernähren. Ich freue mich, dass bei der Aktion Pflanzen-Power die Zusammenhänge von gesunder Ernährung und Umweltschutz vermittelt werden.“Clara Menzel vom Food Service Team von ProVeg leitete die Workshops. Sie erklärte den Schüler:innen die fünf wichtigsten Vorteile pflanzlicher Ernährung. Diese sind: Gesundheit, Umwelt, Tiere, Gerechtigkeit und Genuss. Nach der theoretischen Einführung bereitete sie mit den Schüler:innen vegane Wraps und Energy Balls zu. Diese wurden in der Pause an alle Schüler:innen und Lehrer:innen der Grund- und Mittelschule Erdweg verteilt. So leisteten sie auch noch einen Beitrag zur Schulaktion „Gesunde Pause“, die derzeit vom Elternbeirat organisiert wird.Weitere Informationen zur Aktion Pflanzen-Power gibt es unter www.aktion-pflanzenpower.de