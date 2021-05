Pflanzen-Power im virtuellen Klassenzimmer

Seit über einem Jahr fallen die meisten Aktivitäten jenseits des „regulären“ Unterrichts unter Pandemiebedingungen aus. Damit fehlt ein wichtiger Teil des Lernens. Deshalb wurde jetzt das Angebot von „Aktion Pflanzen-Power“, dem Schulprojekt von ProVeg und BKK ProVita zu gesunder pflanzlicher Ernährung, digitalisiert. So können Lehrkräfte Abwechslung in ihren Unterricht bringen oder sich in interaktiven Webinaren über Ernährungsbildung informieren und austauschen.Das Interesse an pflanzlicher Ernährung wächst während der COVID-19-Pandemie bei der jungen Generation stetig und damit auch die Erwartung an Lehrkräfte, Antworten auf offene Fragen geben zu können. ProVeg und die Krankenkasse BKK ProVita bieten daher als Alternative zu Präsenzseminaren nun regelmäßig Webinare für Lehrkräfte sowie für Erzieherinnen und Erzieher an. Die Verantwortlichen der „Aktion Pflanzen-Power“ teilen ihre Erkenntnisse aus der langjährigen Erfahrung der Aktionstage für kleine Gruppen von maximal 20 Lehrkräften. Außerdem diskutieren sie das Thema Ernährung im Kontext der Gesundheitsförderung, des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit. Die Teilnehmenden stufen den Erfahrungsaustausch auch in Online-Formaten als sehr wertvoll ein., so eine teilnehmende Lehrerin.Auch für Schülerinnen und Schüler gibt es nun ein virtuelles Angebot, denn die beliebten Aktionstage der „Aktion Pflanzen-Power“ mussten seit 2020 ebenfalls ausfallen., sagt, Kampagnenmanagerin der „Aktion Pflanzen-Power“.Die Online-Unterrichtsstunden sind für Schülerinnen und Schüler ab 10 Jahren ausgelegt. In maximal 30 Minuten erfahren sie mehr über die „5 guten Gründe für eine pflanzliche Ernährung“ sowie darüber, wie sie selbst aktiv werden können.Durch Corona hat die Digitalisierung im Schulwesen Fahrt aufgenommen. In einer aktuellen Umfrage der Plattform Lehrer-Online zeigt sich deutlich, dass vor allem für den mündlichen Austausch digitale Medien zum Einsatz kommen. Viele Lehrkräfte wollen laut Umfrage „die digitalen Werkzeuge auch nach Corona nicht mehr missen“. [1] Allerdings leidet während der Pandemie vor allem die Abwechslung im Unterricht, das zeigt eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München. [2] Genau hier setzen die Webinare von ProVeg an.Das nächste Webinar für Lehrkräfte findet amstatt. Für Erzieherinnen und Erzieher ist der nächste Termin der. Weitere Informationen zu den Webinaren und den Online-Unterrichtsstunden finden Sie auf : https://aktion-pflanzenpower.de/was-wir-tun/weiterbildung/ Die „Aktion Pflanzen-Power“ veranstaltet kostenlose Aktionstage und Kochworkshops an Schulen und zeigt, wie eine gesunde pflanzliche Lebensweise aussehen kann. Die Ernährungsorganisation ProVeg und die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita haben die Aktion 2016 gemeinsam ins Leben gerufen und bereits über 36.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Die Initiative wurde 2018 mit dem „United Nations Momentum for Change Award“ in der Kategorie „Planetary Health“ ausgezeichnet. Neben der „Aktion Pflanzen-Power“ arbeitet ProVeg im Schulprogramm „Leckeres Essen für alle“ auch mit Schulcaterern zusammen, um das Schulessen pflanzlicher zu gestalten. www.aktion-pflanzenpower.de [1] Eduversum GmbH, Lehrer-Online: Umfrage-Ergebnisse: Learnings aus einem Jahr Schule unter Corona-Bedingungen (2021). Online unter: https://www.lehrer-online.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/news/na/umfrage-ergebnisse-learnings-aus-einem-jahr-schule-unter-corona-bedingungen/ [03.05.2021] [2] Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw), Ludwig-Maximilians-Universität, Lohr, A. et al.: Digitale Bildung an bayerischen Schulen vor und während der Corona-Pandemie (2021). Online unter: https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-und-Services/Bildung/Vorschule-Schule/Publikation-Digitale-Bildung-an-bayerischen-Schulen-vor-und-w%c3%a4hrend-der-Corona-Pandemie.jsp?shortcut [03.05.2021]