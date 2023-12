Nachhaltigkeit ist bei der BKK ProVita Chefsache

2

2

2

2

Damit erfüllt die BKK ProVita die hohen Erwartungen der Versichertengemeinschaft in Deutschland: Wie der aktuelle Kundenreport des BKK Dachverbandes ermittelt hat, ist vor allem jüngeren Versicherten das Thema Nachhaltigkeit bei der Wahl ihrer Krankenkasse wichtig oder sehr wichtig. So erwarten immerhin 48 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen nicht nur, dass ihre Kasse selbst nachhaltig handelt, sondern wünschen sich auch, dass diese sie zu nachhaltigem und gleichzeitig gesundheitsförderndem Handeln befähigt.Walter Redl, Vorstandsvorsitzender der BKK ProVita, sagt dazu: „Nachhaltigkeit ist auch für Krankenkassen ein drängendes Thema, dem wir bei der BKK ProVita die nötige Aufmerksamkeit widmen. Wir kennen die Zusammenhänge von Nachhaltigkeit und Gesundheit und unterstützen unsere Versicherten bei einer nachhaltigen, gesunden Lebensführung. Zudem sind wir als erste gesetzliche Krankenkasse in Deutschland schon seit vielen Jahren bilanziell klimaneutral. Gemeinsam mit unserem Verwaltungsrat haben wir die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex beschlossen.“Die umfangreiche Ermittlung des CO-Ausstoßes der BKK ProVita für 2022 wurde vor kurzem abgeschlossen. Die Berechnung erfolgte anhand der gängigsten Methode, dem Greenhouse Gas Protocol. Die Analyse ergab, dass die BKK ProVita 2022 ihre CO-Emissionen nochmals deutlich senken konnte. Sie lagen bei rund 352 Tonnen, das sind 176 Tonnen weniger als im Vorjahr. Diese positive Entwicklung wurde vor allem durch die angebotenen Homeoffice-Möglichkeiten für die Mitarbeitenden in der Hauptverwaltung wie auch in den Service-Centern der Kasse erreicht. Damit konnten Arbeitswege reduziert und viel COeingespart werden. In der Urkunde „Klimaneutrales Unternehmen“ heißt es: „BKK ProVita Geschäftsjahr 2022 nimmt damit am freiwilligen Emissionshandel teil und leistet mit der Verringerung des Treibhausgases einen Beitrag für eine lebenswerte Umwelt.“Ab sofort übernimmt Angelica Bergmann die Stelle der Referentin für Nachhaltigkeit und wird in ihrer Position an den Vorstand berichten. Sie sagt: „Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und begeistert mich schon lange. Ich freue mich, es ab sofort nicht nur kommunikativ, sondern auch inhaltlich für Deutschlands erste nachhaltige gesetzliche Krankenkasse vorantreiben zu dürfen.“ Eine ihrer Aufgaben wird es sein, den neuen Nachhaltigkeitsbericht der Kasse nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) zu erstellen. Sie wird außerdem den Platz der BKK ProVita im Arbeitskreis der BKK Green Health Initiative des BKK Dachverbands übernehmen.Alle Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de . Unter www.bkk-provita.de/planetary-health/ berichtet die Kasse über ihr Engagement für Nachhaltigkeit.