Die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita unterstützt gesunde pflanzliche Ernährung. In der Broschüre „Gesund durch Schwangerschaft, Stillzeit und das erste Lebensjahr“ zeigt die Kasse, wie diese Ernährung auch in Schwangerschaft und Stillzeit sowie im wichtigen ersten Lebensjahr von Babys gelingt.„Mittlerweile ist die pflanzliche Ernährung so verbreitet, dass sie mehr und mehr respektiert und anerkannt wird. Vorbehalte gibt es aber immer noch bei schwangeren und stillenden Frauen. Es besteht die Befürchtung, dass sie und ihre Kinder nicht ausreichend versorgt werden“, heißt es im Vorwort der Broschüre. Die BKK ProVita will mit umfangreichen und aktuellen wissenschaftlich belegten Informationen dazu beitragen, die optimale Versorgung von Mutter und Kind zu gewährleisten. So können werdende und stillende Mütter ihrer Überzeugung treu bleiben und die pflanzliche Ernährung auch in Schwangerschaft und Stillzeit beibehalten und bei ihrem Baby einführen.In der Broschüre liefern die Vegan-Expert:innen Edith Gätjen und Dr. Markus Keller viele hilfreiche Tipps für die vollwertige vegane Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit sowie für die gesunde pflanzliche Ernährung von Babys. Sie erklären, welche Nährstoffe besonders wichtig sind und wie die ausreichende Versorgung damit sichergestellt werden kann. Außerdem gibt es viele Rezepte für leckere und gesunde Gerichte, die abwechslungsreiche Anregungen bieten und Lust auf mehr machen.Die kostenfreie Broschüre kann man unter www.bkk-provita.de/vegane-ernaehrung-in-der-schwangerschaft anfordern oder direkt herunterladen.Weitere Informationen zu gesunder pflanzlicher Ernährung bietet die BKK ProVita unter www.bkk-provita.de/ernaehrung