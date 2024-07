Zweite SommerSause im Staffelter Hof ein voller Erfolg!

Das war eine sommerliche Sause im Staffelter Hof!Bei bestem Wetter konnten die Gäste endlich eine wunderschöne laue Sommernacht erleben.Seniorchefin Gundi Klein zauberte wie immer ihre herzhaften Schmankerl: Quiche mit Feigen von den eigenen Bäumen, Wildbratwürste im Brötchen und leckere Moseloliven vom Seniorchef Gerd.Zur Erfrischung gab es gekühlten Biowein vom Winzer Jan Matthias Klein vom Staffelter Hof - diese Woche erst vom Vinum Weinguide mit Gold und Silber prämierte Rieslinge in der Kategorie Riesling Champion - und selbstverständlich auch Jans verrückte und doch gradlinige Naturweine, ohne Schwefel & ungefiltert mit fancy Namen wie "Little Bastard" und "Party Panda".Der Solokünstler Danny Wünschel sorgte für die richtige Stimmung mit bekannten Rocksongs wie "Nothing Else Matters", "Hotel California" und All-Time-Classics wie "Angels" von Robbie Williams - Mitsingen und Tanzen garantiert!Weitere Termine der beliebten SommerSausen Weitere Events vom Staffelter Hof:07. September - South African Heritage Party26. Oktober - Autorenlesung - Ernst Heimes "Inmitten von allem der Fluss"