Himmelfahrtskommando & Probiertag von EcoVin am 18. Mai 2023

Drei Biowinzer sind zu Gast und ihr habt die Möglichkeit, deren und unsere eigenen Bioweine zu probieren .

sind zu Gast und ihr habt die Möglichkeit, deren und unsere eigenen . Die Wildbienen-Expertin Melanie Adamik wandert mit euch in unseren Weinbergen und Gärten. Dort erfahrt ihr praxisnahe Beispiele und Hintergrundwissen über Wildkräuter und Wildbienen.

Melanie Adamik wandert mit euch in unseren Weinbergen und Gärten. Dort erfahrt ihr praxisnahe Beispiele und Hintergrundwissen über Wildkräuter und Wildbienen. Den Abschluss macht die berliner Rhythm & Blues Band Hot Jumpin'6.

An Christi Himmelfahrt, den, findet unserstatt.Wie eine Art Tag der offenen Tür ist einiges geboten:Alle Details findet ihr im Event und auf unserer Homepage und Facebookveranstaltung Zur Wanderung bitte anmelden wegen begrenzter Teilnehmerzahl, per Mail an info@staffelter-hof.de oder telefonisch unter 06541-3708.