Resümee - Thüringens schönste Impfstelle

Ein wahrhaft zufriedenstellendes Resümee konnten am Montag die Verantwortlichen über „Thüringens schönste Impfstelle“ im Bio-Seehotel Zeulenroda ziehen. Seit Mitte April wurden hier sechs Wochen lang 16.308 Erst- und Zweitimpfungen mit Biontech/Pfizer durchgeführt. Möglich wurde dies durch ein Sonderkontingent, in dessen Fokus Eltern und Kontaktpersonen von Kindergarten- und Grundschulkindern sowie Busfahrer, Lehrer und Feuerwehrleute standen.



Daniel Schirch, aus dem Pandemiestab der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, betonte die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Landratsamt und lobte die schönen Räumlichkeiten des Bio-Seehotels. „Es war fast zu schön um wahr zu sein!“ und freute sich über die konstruktive Zusammenarbeit und darüber, dass man sich auf das Wort jederzeit verlassen konnte.



„Die Wahl auf das Bio-Seehotel fiel recht schnell“, so Beate Linsmeier, Leiterin des Gesundheitsamtes Greiz. Der 648 m² große Saalkomplex mit barrierefreiem Zugang, ausreichend Parkplätzen vor Ort und vor allem die mietfreie Nutzung, boten optimale Voraussetzung für eine High-Quality Impfstelle. Drei Ärzte, vier Medizinische Fachangestellte, ein Notfallsanitäter, Soldaten der Bundeswehr und acht Mitarbeiter eines Securityunternehmens hatten hier optimale Arbeitsbedingungen – verbunden mit einem wunderbaren Ausblick auf das Zeulenrodaer Meer.



Impfstellenmanager Arne Bergemann, würdigte die gute Zusammenarbeit. „Wir sind alle um eine Erfahrung reicher geworden!“ Herr Bergemann schlief über die Dauer des Impfzentrums im Hotel und wird es, mit großer Vorfreude, in naher Zukunft als Gast wieder besuchen.



Stand Montag, den 31.05.2021 liegt der Landkreis Greiz unter einer Inzidenz von 39 und somit ist bald „…ein normales Leben wieder möglich“, so Martina Schweinsburg, Landrätin des Landkreises Greiz. „Wir müssen den Sommer nutzen und uns auf eine nächste Wellen vorbereiten. Wir dürfen nicht wieder alles gegen die Wand fahren. Eine höchst positive Nachricht ist jedoch, dass mindestens 50 Prozent der Menschen im Landkreis Greiz geimpft oder genesen sind, und das ist bundesweit ein wirklich guter Schnitt.“



Frau Schweinsburg sieht jedoch auch ein eventuelles Wiedersehen mit den Verantwortlichen in Zukunft, denn laut aktuellen Forschungen hält eine natürliche Immunität nur sechs bis acht Monaten und muss danach mit einer „Boosterimpfung“ aufgefrischt werden.



Marco Lange, Direktor des Bio-Seehotels bedankt sich für die Zusammenarbeit und das großartige Projekt, welches innerhalb nur einer Woche aus dem Boden gestampft wurde. „Jetzt können wir ins normale Leben zurückkehren, Eltern wieder arbeiten und Kinder wieder zur Schule oder in den Kindergarten. Und das Beste ist ab Samstag, den 5.6. kann der Hotelbetrieb endlich wieder starten und der Karpfenpfeifersaal kann wieder für seinen eigentlichen Zweck genutzt werden – nämlich Festlichkeiten, Familienfeiern, Tagungen und das Hotel dient wieder der reinen Erholung und Entspannung.“

