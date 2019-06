Markteinführung Manoah - Häuser am See

Im Zeitraum März bis Mai 2017 initiierten das Bio-Seehotel Zeulenroda sowie das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft zwei Architekturwettbewerbe mit dem Projektziel, für die Profilierung Thüringens als Tourismusdestination ein Corporate Design Handbuch zu entwickeln. Bewertungskriterien waren unter anderem die Herausarbeitung thüringenspezifischer Elemente und Innovation durch Nachhaltigkeit. Integriert in die Strategie zur Entwicklung des Zeulenrodaer Meers ist der Bau der MANOAH Häuser am See Pilot- und Leuchtturmprojekt zugleich.Die vom Architekturbüro Müller & Lehmann geplanten chaletartigen Feriendomizile werden mit hochwertigen Naturmaterialien ausgestattet. Vom ersten Entwurf bis zur finalen Umsetzung werden neben den Architekten aus Bad Berka auch weiterhin regionale Unternehmen beteiligt.Insgesamt befinden sich ab Herbst 2019 auf großzügigen 3 Hektar 21 Ferienhäuser im Bau. Die drei unterschiedlichen Haustypen bieten Platz für 2 bis 8 Personen und somit Raum für Urlaub in der Familie, als Paar, für Reisende mit besonderem Komfortbedürfnis oder als Aktivurlauber, welche die Annehmlichkeiten einer Ferienunterkunft in Seenähe zu schätzen wissen. Damit sich all unsere Gäste wohlfühlen, ist es für uns ein Selbstverständnis, einen hohen Komfort zur Verfügung zu stellen. Diesen lassen wir uns von Reisen für Alle für insgesamt 6 barrierefreie Häuser zertifizieren.Mit dem heutigen Markenlaunch der MANOAH – Häuser am See ermöglicht der Livegang einer Pre-Opening-Webseite die erste Kontaktaufnahme. Interessierte können sich bereits jetzt online über Häuser und Lage informieren und mit Anmeldung für den Newsletterempfang aktuelle Informationen zum Stand der Entwicklung erhalten.