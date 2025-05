Team Walk Düsseldorf: Das Wander-Event für alle, die gerne aktiv sind

Die Premiere 2024 ist gelungen, nun geht am 12. Juni 2025 der Team Walk in Düsseldorf in die zweite Runde. Erneut präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund und veranstaltet von bunert Events.„Das Wander-Event für Firmen und Teams etabliert sich in allen Tour-Stopp-Städten mittlerweile als fester Termin im Dienstkalender vieler Unternehmen“, freut sich Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events. „Teamcaptains haben es bei Firmenläufen oft schwer, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, denn viele schaffen die Laufstrecke auch aus gesundheitlichen Gründen nicht. Beim Team Walk kann jeder dabei sein, der gerne aktiv ist.“Gemeinsam aktiv sein, den Teamgeist und das Miteinander fördern, ohne Leistungsdruck eine schöne Zeit in der Natur verbringen und das schöne Düsseldorf kennenlernen – dafür steht der Team Walk! Dieses Event ist nicht einfach nur eine Wandertour, denn Action und Abwechslung bescheren den Teilnehmenden eine spannende Route inklusive Pausenstation, bei der das gesamte Team dabei sein kann. Start und Ziel sind am Stadtstrand an der Theodor-Heuss-Brücke.„Der Stadtstrand mit Blick auf den Rhein bietet ein ganz besonderes Ambiente. Die Wanderroute verspricht viel Abwechslung und schöne Ausblicke. Das ist ein guter und nachhaltiger Impuls, der Menschen mehr Bewegung in den Alltag bringt. Und das in meiner Heimatstadt Düsseldorf“, sagt Markus Bäumer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund, der im letzten Jahr den Startschuss gegeben hat und auch selber mitgewandert ist.„Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen jeden Tag von außerhalb nach Düsseldorf und kennen nur die Büroumgebung, dabei hat die Stadt so viele schöne Ecken zu bieten“, so Hengmith. „Wir haben eine tolle, 9 km lange Strecke am Rhein entlang herausgesucht und freuen uns, die Teilnehmenden anschließend zu der After-Walk-Party begrüßen zu dürfen. Kühle Getränke, leckeres Essen und unser DJ stehen dann bereit!“Über 8000 Team-Walk-Begeisterte waren 2024 bei der gesamten Tour bereits aktiv! Nach den erfolgreichen Events in den letzten Jahren und stetig steigenden Anmeldezahlen hat sich bunert Events dazu entschieden, die Team Walk Tour auszuweiten. Neben Aachen, Duisburg, Essen, Düsseldorf und Dortmund gehen die Teams in diesem Jahr auch erstmalig in Bochum auf Wandertour.Weitere Informationen sowie die Anmeldung für Unternehmen, Vereine, Teams und Freunde: www.teamwalk-tour.de