Team Walk Dortmund - das neue Firmenevent für Jedermann

Firmenläufe erfreuen sich seit Jahren in ganz Deutschland wachsender Beliebtheit. Gemeinsam nach Feierabend aktiv sein, den Teamgeist fördern – das sind die eigentlichen Ziele eines Firmenlaufes. Teamcaptains haben es jedoch oft schwer, die Kolleg*innen zu motivieren und hören die wildesten Ausreden, warum eine Teilnahme nicht möglich sei. Mit der neuen Veranstaltung und dem Konzept von bunert Events gibt es keine Ausreden mehr - Team Walk by BIG direkt gesund heißt das Zauberwort!Nach der erfolgreichen 2. Ausgabe am Essener Baldeneysee mit über 2.400 Teilnehmer*innen, gehen die Wanderer am 6. September auch auf dem Gelände des TSC Eintracht Dortmund an den Start. Hierbei wird ab 17:30 Uhr nach Feierabend gemeinsam mit den Arbeitskolleg*innen, Freund*innen oder der Familie eine 8 km lange Strecke gewandert und eine schöne und ereignisreiche Zeit in der Natur verbracht. „Wer jetzt an den eingestaubten Wandertag aus Schulzeiten denkt, liegt völlig falsch“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events. „Beim Team Walk sorgen wir für Action und Abwechslung und bescheren allen Teilnehmer*innen eine spannende Wandertour, bei der alle dabei sein können. Normalerweise wird man beim Wandern nicht angefeuert. Das ist bei uns anders! Cheerleader, eine Sambaband, DJ und Stimmungsmacher sorgen dafür, dass es ganz und gar nicht langweilig wird“.Unterstützt wird die Veranstaltung von der Krankenkasse BIG direkt gesund, die dafür gesorgt hat, dass dieses Konzept auch nach Dortmund kommt. “Wir setzen als Krankenkasse darauf, es unseren Kundinnen und Kunden möglichst unkompliziert und einfach zu machen. Und genau dafür steht auch der Team Walk. Bequeme Schuhe anziehen und schon kann man losgehen. Neben dem Gemeinschaftserlebnis tut man fast nebenbei etwas für die Gesundheit. Einen schöneren Impuls, um mehr Bewegung in den Alltag zu bringen, gibt es kaum. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und starten mit rund 100 Mitarbeitenden, die sich schon jetzt auf den Abend freuen“, so Peter Kaetsch, Vorstandsvorsitzender der BIG direkt gesund.Wie kam es zu der neuen Konzeptidee? „Spazierengehen und Wandern haben sich in den letzten Jahren bei sehr vielen Menschen zum Trend entwickelt, den wir gerne aufgreifen wollten“, berichtet Hengmith. „Wir möchten den Menschen, die gerne aktiv sind, aber schon bei dem Wort Firmenlauf ins Schwitzen geraten, ein ganz besonderes Event bieten. Der Team Walk by BIG direkt gesund ist daher DAS Wander-Event für Firmen und Teams. Anschließend wird bei unserer After-Walk-Party im gemütlichen Rahmen gefeiert, getrunken und gegessen.“Gleich eine ganze Tour hat der Veranstalter für dieses Jahr geplant: Nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Ruhrgebietsstädten schnürten die Teams und Firmen bereits ihre Wanderschuhe und erlebten eine Alternative zu den Firmenläufen für Jedermann. Sowohl in Duisburg als auch in Essen drehten zahlreiche Aktive eine schöne Feierabendrunde – ganz ohne Zeitnahme und Wettkampfcharakter, dafür mit Pausenstation und leckerer Verpflegung.Wer kein eigenes Team hat, ist trotzdem herzlich willkommen mitzuwandern, denn auch Einzelstarter können sich anmelden. Die Online-Anmeldung ist noch bis zum 4. September möglich.Weitere Informationen und Anmeldung unter