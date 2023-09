Team Walk Dortmund – Bewegung, Plausch und Spaß nach Feierabend

Allein beim Wort Firmenlauf kommen die meisten Kolleginnen und Kollegen schon ins Schwitzen, doch beim ersten Team Walk in Dortmund gab es letzte Woche Mittwoch (06.09.2023) keine Ausreden mehr. Das Wander-Event für Firmen und Teams, präsentiert von der Krankenkasse BIG direkt gesund, war bei spätsommerlichen Temperaturen ein voller Erfolg.Die schöne Feierabendrunde führte die rund 850 Teilnehmenden durch die Bolmke, den Botanischen Garten Rombergpark und über das Phoenix-West-Gelände. Eine 8 km lange, abwechslungsreiche Runde mit Start und Ziel am Stadion der TSC Eintracht Dortmund. Zwischendurch konnten sich die Walkerinnen und Walker mit Getränken versorgen. Obst und Kuchen füllten die Kalorienspeicher wieder auf.„Endlich mal eine Veranstaltung für uns Gemütlicheren!“, „Das schafft jeder!“, „Eine großartige und außergewöhnliche Teambuilding-Maßnahme!“ – das war das einhellige Feedback aller Teams an dem Abend. „Der Team Walk spricht vor allem Menschen an, die gerne in ihrer Freizeit aktiv sind und das gern unter Gleichgesinnten. Dabei soll es um Spaß an der Bewegung gehen, nicht um den Wettkampf“, sagt Jens Herzog, Geschäftsbereichsleiter Kunde und Markt der BIG direkt gesund, der selbst mit 70 Kolleginnen und Kollegen der BIG mitgewandert ist.„Es bleibt viel Zeit für nette, abteilungsübergreifende Gespräche untereinander, aber auch, um Kontakte zu anderen Firmen zu knüpfen. Einige Unternehmen haben das Event für ihre Sommerfeier genutzt. Teilweise waren auch Kinder dabei, denn die dürfen bis zwölf Jahre gratis starten“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer des Veranstalters bunert Event GmbH.Nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Ruhrgebietsstädten schnürten die Teams und Firmen 2023 bereits ihre Wanderschuhe und erlebten eine Alternative zu den Firmenläufen für Jedermann. Sowohl in Duisburg als auch in Essen erkundeten mehrere Tausend Aktive die grünen Ecken der Städte – ganz ohne Zeitnahme und Wettkampfcharakter, dafür mit viel Action, Abwechslung, Stimmungsstationen und Empfang durch die Cheerleader.Wer im nächsten Jahr dabei sein möchte, kann sich schon jetzt über den Team Walk informieren unter www.teamwalk-tour.de