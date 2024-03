Kostenfreie Online-Veranstaltung BIGtalk digital „Wunderwerk Darm: Was er liebt, was er hasst“

Der Darm spielt eine entscheidende Rolle für unsere physische Gesundheit und unser psychisches Wohlbefinden. Am 21. März 2024 ab 18:30 Uhr gibt BIG direkt gesund mit dem BIGtalk digital unter dem Titel „Wunderwerk Darm: Was er liebt, was er hasst“ spannende Einblicke in die Funktionsweise unseres größten inneren Organs. Der BIGtalk steht allen Interessierten offen und ist kostenfrei.Als Expertin konnte die BIG Dr. med. Alix-Louisa Overlack-Großmann, Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin II am St. Johannes Hospital Dortmund und Leiterin der dortigen Endoskopie, gewinnen. Die Gastroenterologin wird erklären, wie der Darm funktioniert, was seine Aufgaben sind und was es mit dem Mikrobiom auf sich hat. Zudem skizziert sie, wie wichtig der Darm für unser Immunsystem ist und welche Krankheiten ihm am häufigsten zu schaffen machen. Alle Teilnehmenden können während des BIGtalks ihre Fragen in einem Chat stellen.Als weitere Expertin wird Dr. Gabriele Gonschor, Senior Managerin Kooperationen und Geschäftsentwicklung bei DasLab, ein sehr unkompliziertes, innovatives Angebot zur Darmkrebsfrüherkennung mit einem Stuhltest für zu Hause vorstellen. Denn jedes Jahr erkranken rund 60.000 Menschen in Deutschland neu an Darmkrebs. Dieser ist bei Männern die dritthäufigste, bei Frauen sogar die zweithäufigste Krebserkrankung und eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Wird Darmkrebs jedoch rechtzeitig entdeckt und behandelt, liegen die Heilungschancen bei bis zu 90 Prozent. Das Angebot von DasLab steht Versicherten der BIG (ab 50 Jahren generell sowie ab 35 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen) kostenfrei zur Verfügung.Versicherten mit einem künstlichen Darmausgang macht die BIG ein weiteres sehr niederschwelliges Angebot. Sie können ihre Stoma-Hilfsmittel ganz einfach per App bestellen: diskret und flexibel. Markus Bäumer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BIG, stellt das Angebot beim BIGtalk vor.Durch den BIGtalk digital führt Steffi Strecker, Moderatorin bei Radio 91.2.Um sich den BIGtalk anzuschauen, ist keine Mitgliedschaft bei der BIG nötig. Alle Interessierten melden sich hier kostenfrei an: big-direkt.de/bigtalk-darm