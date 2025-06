Hautarzt per dermanostic-App: BIG direkt gesund ermöglicht digitale Hilfe bei Hautproblemen

Ein neues Muttermal, ein plötzlicher Ausschlag oder juckende Stellen auf der Haut. Auf einmal sind sie da und sie werfen für die Betroffenen Fragen auf. So geht es etwa einem Drittel der erwachsenen Deutschen, die mit behandlungsbedürftigen Hautproblemen kämpfen. Deshalb ist es schwierig, Termine in einer hautärztlichen Praxis zu bekommen. Die Krankenkasse BIG direkt gesund holt für ihre Versicherten kostenfrei: den Hautarzt per App!Wer sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, weil es juckt, spannt, schmerzt oder einfach eigenartig aussieht, sucht Hilfe bei einer Hautarztpraxis. Da Hautprobleme jedoch in Deutschland weit verbreitet sind, dauert es im Schnitt über einen Monat bis zum Termin. Für die Versicherten der Krankenkasse BIG direkt gesund geht es ab sofort schneller und dazu noch bequemer. Digitale Abhilfe schafft die dermanostic-App. Die Hautärztinnen und -ärzte stellen ihren Befundbericht innerhalb von 24 Stunden – selbst an Wochenenden und Feiertagen!Dieser digitale Service ist für alle Versicherten der BIG unabhängig vom Alter kostenfrei. Eine Überweisung ist ebenfalls nicht erforderlich, um die Hautärzte bei dermanostic um ihre Einschätzung zu bitten. Bis zu zwei Mal in einem Quartal kann die hautärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. „Die dermanostic-App deckt einen wirklichen Bedarf bei unseren Versicherten. Statt Frust über lange Wartezeiten bieten wir mit unserem Partner schnelle Hilfe und Gewissheit innerhalb von 24 Stunden. Das ist ein sinnvoller Service, der bei unseren Versicherten spürbar positiv ankommen wird“, freut sich Sarah Hölscher, verantwortliche Versorgungsmanagerin bei der BIG auf die Zusammenarbeit.Die dermanostic-App holt die hautärztliche Hilfe einfach auf das Smartphone. Die Patientinnen sowie Patienten fotografieren ihre auffällige Hautveränderung aus drei verschiedenen Perspektiven, laden die Fotos in der App hoch und füllen dazu noch einen Fragebogen aus. Innerhalb von 24 Stunden gibt es dann einen Befundbericht. Bei Bedarf wird ein Privatrezept ausgestellt. Ist eine Weiterbehandlung an der betroffenen Hautstelle in einer Praxis sinnvoll, unterstützt dermanostic bei der Terminvereinbarung. Der digitale Service ist für BIG-Versicherte komplett kostenfrei. Nur die Preise für die Arzneien auf dem ausgestellten Privatrezept sind selber zu zahlen.Die Hautarztbehandlung per App samt Befundbericht nehmen in Deutschland zugelassene Dermatologinnen und Dermatologen vor. Sie schätzen Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie Haar- und Nagelveränderungen medizinisch ein. „Eine Facharztausbildung in Deutschland dauert mindestens fünf Jahre und ist weltweit eine der intensivsten und umfangreichsten Weiterbildungen für Mediziner“, sagt Laura Siebertz, Pressesprecherin bei dermanostic. „Zusätzlich sichern unser Expertenkreis und die wöchentlichen Fallkonferenzen eine gleichbleibend hohe medizinische Qualität. Versicherte der BIG können sich bei uns auf eine zuverlässige und kompetente Versorgung verlassen“, ergänzt Dr. Alice Martin, Ärztin und Mitgründerin von dermanostic.Das digitale Angebot der dermanostic-App richtet sich gezielt an BIG-Versicherte mit akuten oder auffälligen Hautveränderungen. Dabei wird immer nur eine Hautstelle je Anfrage betrachtet. Deshalb ist das Hautkrebsscreening im Rahmen der gesetzlichen Krebsvorsorge weiterhin sinnvoll und verlässlich. Es sollte nicht durch den Hautarzt per App ersetzt werden.Weitere Infos zur dermanostic-App und dem neuen Service der BIG erhalten Sie auf: