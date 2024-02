Für das Frauenherz: Go Red for Women am 2. Februar

Herzinfarkt ist Männersache? Stimmt nicht. Liebe Frauen, hört auf euer Herz! Denn in absoluten Zahlen sterben mehr Frauen als Männer an Herzerkrankungen. Mit 190.736 Sterbefällen im Jahr 2022 sind Herz-Kreislauferkrankungen sogar die häufigste Todesursache bei Frauen. Ein wichtiger Aspekt sind die unterschiedlichen Symptome bei Frauen und Männern, die selbst von Ärzten und Ärztinnen oft falsch gedeutet werden. Umso wichtiger ist es, Bewusstsein für Risiken, Anzeichen und Vorsorge für Frauenherzen zu schaffen. BIG direkt gesund möchte anlässlich des „Go Red for Women Day“ der US-amerikanischen Herzgesellschaft (American Heart Association) am 2. Februar 2024 für das Thema Herzgesundheit bei Frauen sensibilisieren. Dafür haben sich Mitarbeitende der Krankenkasse in Rot gekleidet.„Frauenherzen sind anders als Männerherzen. Zum einen haben unsere Gene und Hormone einen großen Einfluss auf unser Herz-Kreislauf-System. Neben den biologischen Geschlechtsunterschieden beeinflussen aber auch andere Faktoren, darunter psychologische, soziale, ökonomische und auch kulturelle, unser Herz-Kreislauf-Risiko“, sagt Dr. Stefan Waller, der als Dr. Heart mit seinem Online-Coaching medizinische Herz-Themen verständlich vermittelt und die BIG unterstützt.Der Berliner Kardiologe nennt ein Beispiel: „Frauen rufen oft zu spät Hilfe, alarmieren bei Beschwerden weniger häufig den Notarzt und werden anfänglich oftmals falsch diagnostiziert oder verzögert behandelt. Das liegt unter anderem daran, dass die typischen Herzinfarkt-Symptome wie der klassische Brustschmerz bei Frauen häufig nicht verspürt werden oder weniger stark ausgeprägt sind. Frauen empfinden häufiger als Männer eher untypische Symptome wie zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Luftnot, Schwindel oder Benommenheit, Ohnmachtsgefühle, Druck im oberen Rücken oder extreme Schwäche, sodass auch wir Ärzt*innen zu häufig nicht direkt an einen Herzinfarkt denken.“Die Deutsche Herzstiftung gibt Frauen folgende Ratschläge:Falls schon kleine Belastungen zu Atemnot führen und Sie schnell erschöpft sind: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bzw. der Ärztin. Bitten Sie gegebenenfalls um eine Untersuchung.Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt sofort den Rettungsdienst unter der Nummer 112 anrufen: Lieber einmal zu viel melden als zu wenig.Erkundigen Sie sich nach den Normalwerten für Blutdruck, Blutzucker, Körpergewicht und Blutfette. Reduzieren Sie Risikofaktoren.Gestalten Sie Ihr Leben gesund, mit viel Bewegung und ausgewogener Ernährung. Verzichten Sie auf Nikotin.Nehmen Sie ärztlich verordnete Herzmedikamente regelmäßig. Wenn Sie Nebenwirkungen vermuten, ändern Sie Arznei oder Dosierung nicht selbst. Wenden Sie sich an Ihre Ärztin oder den Arzt.Lehnen Sie Untersuchungen und Eingriffe nicht vorschnell ab. Nehmen Sie eine Person Ihres Vertrauens mit zu wichtigen medizinischen Gesprächen.„Als Krankenkasse unterstützen wir unsere Versicherten dabei, ein herzgesundes Leben zu führen. Doch gerade Frauen möchten wir anlässlich des ‚Go Red for Women Day‘ dazu ermutigen, sich stärker um ihr Herz zu kümmern. In diesem Februar werden wir in der Öffentlichkeitsarbeit verstärkt den Fokus auf das Thema Herzgesundheit bei Frauen richten“, sagt BIG-Vorstandsvorsitzender Peter Kaetsch.Um ihren Versicherten ein herzgesundes Leben zu ermöglichen, bietet die BIG Präventionskurse zu Bewegung, Ernährung und Stressabbau an. Zwei zertifizierte Präventionskurse werden im Jahr mit bis zu 120 Euro pro Kurs (max. 240 pro Jahr) unterstützt. Das gilt auch für sogenannte Kompaktkurse, die Versicherte auf Gesundheitsreisen machen können.Mit dem Gesundheitsportal BIGbalance Life & Health hält die BIG ausführliche Online-Check-ups für ihre Versicherten bereit. Der von Fachärzt*innen und Hochschulforschenden entwickelte Check-up liefert eine Analyse des Gesundheitsstatus in den wichtigen Feldern Gesundheitsverhalten und psychische Widerstandsfähigkeit. Zudem stehen beim Online-Coaching zwölf qualitätsgesicherte Gesundheitskurse zu den Themen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit zur Verfügung: https://www.big-direkt.de/de/leistungen/praeventionskurse-und-sport/bigbalance-life-health Darüber hinaus unterstützt die BIG alle zwei Jahre eine sportmedizinische Untersuchung mit bis zu 300 Euro, bei der auch das Herz gecheckt wird. Auch den regelmäßigen Gesundheits-Check-up zahlt die BIG ab 35 Jahren.Mehr Information für ein gesundes Frauenherz finden Interessierte auf: