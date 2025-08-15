DIGI-Check 2025: BIG direkt gesund ist Spitzenreiter bei digitaler Servicequalität

Beim größten digitalen Servicetest im Markt der gesetzlichen Krankenversicherung belegt BIG direkt gesund im Gesamtranking den 1. Platz. Damit verbessert sich die BIG im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze und unterstreicht ihre konsequente Weiterentwicklung im digitalen Kundenservice. Am aktuellen DIGI-Check 2025 der hc:spirit GmbH haben insgesamt 26 Krankenkassen teilgenommen.



Versicherte verstehen

Die Gesamtwertung des DIGI-Checks basiert auf zwei zentralen Säulen: E-Mail-Service und Websiteservice. Jens Herzog, Geschäftsbereichsleiter Kundenmanagement, kommentiert das Ergebnis: „Das Resultat zeigt deutlich: Wer im Markt der gesetzlichen Krankenversicherung digital überzeugen will, muss konsequent an Nutzerführung, Verständlichkeit und Servicequalität arbeiten. Dass wir in diesem Jahr den 1. Platz im Gesamtranking erreichen, freut uns – und bestärkt uns, dass unser Team vieles richtig macht“.



Website: Platz 2 erneut bestätigt

Zum zweiten Mal in Folge erreicht die BIG im Website-Check den 2. Platz unter den 26 getesteten gesetzlichen Krankenkassen. Besonders positiv wurde die Transaktionsfähigkeit bewertet – darunter fallen Funktionen wie Navigation, digitale Anträge und die Suchfunktion. In diesem Bereich liegt die BIG sogar an der Marktspitze. Auch bei Content (z. B. Verständlichkeit und Angebotsvielfalt) sowie Dialogfähigkeit (z. B. Kontaktoptionen, Datenschutz, Chat) bewegt sich die BIG auf Augenhöhe mit den größten Anbietern im Markt.



E-Mail-Kommunikation: Problemlösungskompetenz und Freundlichkeit

Im Bereich E-Mail-Service konnte sich die BIG deutlich verbessern und belegt nun den 3. Platz. Besonders überzeugend war hier die Antwortqualität – bewertet wurden unter anderem Problemlösungskompetenz, Individualität, Freundlichkeit, Prozessabwicklung und Vertriebsorientierung.



Ein starkes Signal – und gleichzeitig Ansporn für mehr

„Diese Platzierungen belegen die hohe Qualität unseres digitalen Kundenservices und sind gleichzeitig Ansporn für uns, weiter an innovativen digitalen Lösungen zu arbeiten“, so Jens Herzog.



Hintergrund zum DIGI-Check

Der DIGI-Check der hc:spirit GmbH ist der umfassendste Mystery-Mail-Test und Website-Check im Markt der gesetzlichen Krankenversicherung. Bewertet wurden 26 gesetzliche Krankenkassen. Im Website-Check flossen Content, Transaktions- und Dialogfähigkeit sowie Design in die Bewertung ein. Im E-Mail-Check wurden über 50 Test-Mails pro Kasse hinsichtlich Antwortgeschwindigkeit, Servicequalität und Beratungsstärke ausgewertet.

