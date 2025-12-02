Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040881

Biallo & Team GmbH Achselschwanger Str. 5 86919 Utting, Deutschland http://www.biallo.de
Ansprechpartner:in Frau Stefanie Engelmann +49 8806 3338480
Logo der Firma Biallo & Team GmbH

Wie sicher sind Tagesgeld und Festgeld?

(lifePR) (Utting, )
Tages- und Festgeldkonten gelten als äußerst sichere Geldanlagen. Im Euroraum beträgt die Absicherung durch die Einlagensicherung immer mindestens 100.000 Euro pro Person und Bank. Oft gibt es darüber hinaus bei deutschen Banken noch ein Einlagensicherungssystem durch den jeweiligen Bankenverband: So sind viele Institute wie etwa die Fürstlich Castell’sche Bank zusätzlich Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken. Dadurch ergibt sich eine freiwillige Einlagensicherung in Höhe von maximal drei Millionen Euro je Privatanleger. Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben ihre eigenen Sicherungssysteme, über die Einlagen theoretisch in unbegrenzter Höhe abgesichert sind.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.