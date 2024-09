Wie legen Frugalisten ihr Geld an?

Eine hohe Sparquote ist das Rüstzeug auf dem Weg zum Ausstieg aus dem Vollzeitjob, doch damit allein ist es nicht getan. So wollen Frugalisten ihr Geld zum einen möglichst gewinnbringend anlegen, damit bis zum Einstieg in den Ausstieg aus dem Arbeitsleben genug Kapital bereitsteht. Zum anderen achten sie darauf, dass die Kosten der Geldanlage sich in Grenzen halten. Um beide Ziele zu erreichen, setzen viele von ihnen bevorzugt auf kostengünstige ETFs. Diese börsengehandelten Indexfonds bieten je nach Anlageklasse eine breite Streuung über diverse Aktien oder Anleihen aus verschiedenen Regionen oder Branchen und punkten zudem mit sehr niedrigen Kosten. Auch in puncto Depot-Auswahl achten Frugalisten auf die Gebühren und bevorzugen kostengünstige Depotanbieter.Mit dem neuen Biallo-Depottest können Sie prüfen, welches kostengünstige Depot für Ihre Sparziele besonders geeignet ist. Niedrige Kosten bieten beispielsweise Consorsbank, die ING und die DKB sowie Neobroker wie zum Beispiel Traders Place, Smartbroker+ und Trade Republic.Neben ETFs finden sich in den Depots von Frugalisten mitunter auch dividendenstarke Aktien, wobei es sich anbietet, die Ausschüttungen direkt wieder zu investieren und so den Zinseszinseffekt zu nutzen. Hinzu kommen je nach Risikoneigung andere Einzeltitel oder spezifischere Themen-ETFs. Kryptowährungen gehören für manche auch dazu, allerdings eignen sie sich aufgrund der sehr hohen Schwankungsrisiken eher als kleine Beimischung. Für unvorhergesehene Ausgaben können (und sollten) Frugalisten auf Tagesgeld zurückgreifen und etwa drei Netto-Gehälter dort parken. Gute Zinskonditionen bieten hier aktuell beispielsweise wiLLBe, die TF Bank und Suresse Direkt Bank mit Zinsen zwischen 3,55 und 3,75 Prozent (Stand 9. September 2024).Sie möchten möglichst kostengünstig einen ETF-Sparplan einrichten? Lesen Sie auf biallo.de, welche Onlinebanken und Neobroker kostenlose ETF-Sparpläne anbieten.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/m0zbyufr/