Was ist bei einer energetischen Sanierung zu beachten?
Beispiel: Das Dach Ihres Eigenheimes wird für 25.000 Euro nachweislich energetisch saniert. 20 Prozent davon sind förderfähig, der Steuerbonus beläuft sich somit auf 5000 Euro. Verteilt auf drei Jahre sind dies pro Jahr 1.666,66 Euro. Zahlen Sie also bereits in diesem Jahr 1.666,66 Euro, können Sie den Betrag bereits bei der Steuererklärung für 2025 einsetzen.
Steuerberater Polz warnt aber: „Wer vom Steuerbonus profitieren will, kann nicht gleichzeitig staatlich geförderte, zinsgünstige KfW-Kredite in Anspruch nehmen.“ Er rät sich vorher gut zu überlegen, was finanziell attraktiver ist.