Was Sie über Vermittlungsagenturen wissen sollten

Vermittlung Arbeitgeber-Modell
Rekrutierung, Organisation, Abrechnung – rund um die Beschäftigung osteuropäischer Betreuungskräfte ist ein riesiger Markt für sogenannte Vermittlungsagenturen entstanden, die deutsche Haushalte dabei unterstützen, eine Helferin aus Osteuropa zu beschäftigen. Die meisten dieser Vermittlungsagenturen vermitteln Betreuungskräfte nach dem Modell Entsendung. Eine Ausnahme bilden die beiden Vermittlungsstellen unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände: CariFair der Caritas und FairCare der Diakonie. Sie unterstützen deutsche Haushalte dabei, das Arbeitgebermodell umzusetzen, nicht zuletzt deshalb, weil es legal zu gestalten ist.
CariFair
Hinter der Initiative Carifair steht der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V. CariFair vermittelt selbst Haushaltshilfen und agiert damit als Vermittlungsagentur. Die Haushaltshilfen kommen vor allem aus Polen. CariFair begleitet die Familien während der gesamten Beschäftigungszeit. Jede Familie hat eine Koordinatorin, die Ansprechpartnerin ist, wenn es Fragen der Organisation und Betreuung geht. Außerdem übernimmt CariFair auf Wunsch die Lohnabrechnung.
Kosten: Für eine Haushaltshilfe, die CariFair vermittelt, fällt etwas mehr an als der Mindestlohn. Zugrunde liegt der Tarifvertrag für die Beschäftigung in Privathaushalten (38,5 Stunden pro Woche). Der monatliche Bruttolohn liegt aktuell bei 2.730 Euro. Hinzukommt die Begleitung durch die Koordinatorin, die ab dem 2. Monat 170 Euro im Monat kostet, im ersten Monat fällt eine einmalige Vermittlungsgebühr von 665 Euro an. Die Lohnabrechnung, die auf Wunsch erfolgt, kostet 44,74 Euro im Monat. Ebenso sind die An- und Abreisekosten ins Heimatland zu bezahlen. Dafür fallen jeweils zwischen 250 bis 300 Euro an. Das macht an Gesamtkosten pro Monat rund 3.600 Euro, der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen ist hier berücksichtigt, ebenso ein Beitrag für die Unfallversicherung. Reisekosten sind noch hinzuzurechnen.
FairCare
FairCare ist ein Angebot unter dem Dachverband der Diakonie Württemberg. FairCare vermittelt Haushaltshilfen hauptsächlich in Baden-Württemberg und ist bei Bedarf auch bei der Vermittlung von Betreuungskräften in ganz Deutschland im Einsatz. Auch hier werden Haushaltshilfen nach dem Arbeitgeber-Modell vermittelt. Die Vermittlungsstelle rekrutiert ihre Kräfte selbst, vor allem in Polen, Rumänien und Bulgarien. Wie auch CariFair ist die Agentur Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Organisation, vermittelt auch bei Konflikten in der Familie und nimmt die Lohnabrechnung vor. Die Agentur bietet an, dass die Haushaltshilfen als Dauerkraft im Haushalt beschäftigt ist, oder aber, dass sie sich mit einer Kollegin im Tandemmodell abwechselt.
Kosten: Ist eine Dauerkraft im Haushalt beschäftigt, fällt zusätzlich zu den Lohnkosten eine monatliche Betreuungspauschalen von 204,68 Euro an, beim Tandemmodell sind es 245,14 Euro. Die Lohnabrechnung ist im Preis enthalten. Die Haushaltshilfen erhalten 14,50 Euro pro Stunde. Die einmalige Vermittlungsgebühr beträgt 654,50 Euro (Dauerkraft) beziehungsweise 1.309 Euro (Tandemmodell). Auch hier sind natürlich Kost- und Logis zu tragen wie auch An- und Abreisekosten sowie Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung.
Vermittlung durch Entsende-Agenturen
Bei den meisten Agenturen, die im Internet oft mit „24-Stunden-Pflege durch polnische Pflegekräfte“ werben, sind deutsche Agenturen die Ansprechpartner, die Kontakte zu ausländischen Unternehmen vermitteln, die wiederum eine Haushaltshilfe im Rahmen einer Entsendung nach Deutschland schicken. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt oben „So funktioniert das Entsendemodell“.
Die Agenturen arbeiten unterschiedlich: Die einen unterstützen bei der Suche nach einer geeigneten Bewerberin und helfen bei der Vertragsvermittlung. Darüber hinaus gibt es Agenturen, die den gesamten organisatorischen Ablauf regeln und über die gesamte Dauer des Beschäftigungsverhältnisses Ansprechpartner bleiben. Das kostet seinen Preis, je nach Leistungsumfang bis zu 1.400 Euro im Jahr oder mehr.
Leider gibt es in der Branche auch Anbieter, die gerne die finanziellen Vorteile nutzen, aber wenig bieten, die Haushaltshilfen nicht vorschriftgemäß einsetzen oder nur mangelhafte Verträge anbieten. Diese Hinweise sprechen für eine professionelle Agentur:
- Die Agentur fragt detailliert die Pflegesituation und den Bedarf im betroffenen Haushalt ab.
- Die Agentur vermittelt eine Haushaltshilfe aus der EU mit guten Sprachkenntnissen.
- Die Agentur und der deutsche Haushalt schließen einen Dienstleistungsvertrag ab. Darin sind transparent alle Leistungen aufgeschlüsselt, auch Vermittlungs- und Servicegebühren. Ebenso sind Haftungsfragen bei Unfällen und Fehlern der Haushaltshilfe geklärt.
- Es gilt die maximale Arbeitszeit von 48 Stunden bei sechs Arbeitstagen pro Woche.
- Der Mindestlohn ist garantiert.
- Die A1-Bescheinigung, die garantiert, dass die Haushaltshilfe im Heimatland sozialversichert ist, wird selbstverständlich vorgelegt.
- Die Haushaltshilfe kann den Nachweis einer Krankenversicherung vorlegen.
Verwendete Quellen:
Expertinneninterview: Ellen Tenkamp, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
Verbraucherzentrale:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/auslaendische-betreuungskraefte-wie-geht-das-legal-10601
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflege-zu-hause/betreuung-im-entsendemodell-bitte-nur-mit-a1bescheinigung-48776
Pflegewegweiser Nordrhein-Westfalen (der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen): https://www.pflegewegweiser-nrw.de/. Beratungstelefon: Tel.: 0800 4040 044, Pflege-Telefon NRW (kostenlos), Mo, Di, Mi, Fr 9-13 und Do 13-17 Uhr
CariFair: https://www.caritas-paderborn.de/beraten-helfen/alter-pflege/carifair/carifair
FairCare https://vij-wuerttemberg.de/faircare
Mustervertrag Arbeitgebermodell: https://www.caritas-paderborn.de/cms/contents/caritas-paderborn.de/medien/dokumente/beraten-helfen/carifair/arbeitsvertrag-fuer/20230426_arbeitsvertrag_carifair_schreibgeschuetzt_v3.docx
Bundesverband für häusliche Betreuung und Pflege: https://www.vhbp.de/
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: (www.dguv.de/de/index.jsp).