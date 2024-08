Topangebote für Festgeld

Klarna Bank: Die schwedische Bank fordert keine Mindestanlage und gehört mit 3,58 Prozent zu den Topanbietern.

Volkswagen Bank: Die VW-Bank zahlt derzeit die höchsten Zinsen bei deutscher Einlagensicherung. Anleger erhalten bei sechsmonatiger Anlage 3,45 Prozent Zinsen.

Isbank: Die mit höchster deutscher Einlagensicherung ausgestattete Isbank schreibt für einjähriges Festgeld sehr gute 3,60 Prozent Zinsen gut.

CA Auto Bank: Die italienische Autobank sowie die estnische Bigbank zahlen für zwölf Monate jeweils 3,40 Prozent Zinsen.

Renault Bank direkt: Die französische Direktbank zahlt ab 2.500 Euro Anlagebetrag 3,20 Prozent Zinsen. Positiv: Die Erträge werden auf Wunsch wieder angelegt und mitverzinst (Zinseszinseffekt).

Bigbank: Die estnische Bank schreibt ab 1.000 Euro Anlagebetrag 3,30 Prozent Zinsen jährlich gut.

Fürstlich Castell‘sche Bank: Das fränkische Geldhaus zahlt aktuell Topzinsen von 3,00 Prozent pro Jahr.

Renault Bank direkt: Ebenfalls 3,00 Prozent jährlich schreibt die französische Direktbank gut. Wahlweise sind Zinsansammlung (Zinseszins) oder jährliche Ausschüttung möglich.

Im Gegensatz zum Tagesgeld ist Festgeld erst am Ende der Laufzeit verfügbar. Sie sollten sich also gut überlegen, wie lange Sie Ihr Erspartes anlegen wollen. „Da niemand vorhersagen kann, wie sich die Zinsen entwickeln, raten wir Anlegern und Anlegerinnen beim Festgeld eine Laufzeit zu wählen, die dem Bedarf entspricht", empfiehlt Finanzexperte Nauhauser.Für sechsmonatiges Festgeld zahlt die schwedische Klarna Bank mit 3,58 Prozent aktuell die höchsten Zinsen, gefolgt von der französischen Direktbank Stellantis mit 3,50 Prozent und der Volkswagen Bank mit 3,45 Prozent. Mit einjährigem Festgeld ist etwas mehr Rendite drin. Die in Frankfurt am Main ansässige Isbank gewährt beispielsweise 3,60 Prozent Zinsen, die Klarna Bank zahlt 3,56 Prozent und die CA Auto Bank 3,40 Prozent.Wegen der sich abzeichnenden weiteren Leitzinssenkung und dem damit verbundenen schwächeren Marktzins, kann es sich lohnen, auf mehrjähriges Festgeld zu setzen. Hier einige Topangebote: