So eröffnen Sie im Internet ein Tages- oder Festgeldkonto

Keine Angst: Eine Kontoeröffnung ist bei diesen Anbietern in der Regel sehr einfach. Die meisten Fragen können Sie aus dem Gedächtnis beantworten. Das Einzige, das Sie sich vorher der Eröffnung über das Internet besorgen sollten, ist Ihre elfstellige Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID), die meist, aber nicht immer verlangt wird.
Haben Sie in gut zehn Minuten alle Fragen beantwortet, müssen Sie sich noch als Person identifizieren. Das geht meist auf zwei oder drei Arten:
- Am unkompliziertesten ist das herkömmliche Postident-Verfahren. Sie drucken nur eine Seite am Desktop-Computer (Postident Coupon) aus und gehen damit sowie mit Ihrem Personalausweis zur nächsten Filiale der Deutschen Post. Dort scannt der Mitarbeiter den QR-Code ein, prüft Ihren Ausweis und übermittelt die Daten elektronisch. Die Kontounterlagen kommen dann entweder per Post oder elektronisch. Leider bieten nicht mehr alle Anbieter dieses Verfahren an.
- Noch weiter verbreitet ist das Videoident-Verfahren. Entscheiden Sie sich dafür, müssen Sie über einen QR-Code die App eines Spezialanbieters wie WebID, Postident oder IDnow herunterladen und Ihren Personalausweis bereithalten. Sie müssen damit einverstanden sein, dass der Anbieter auf Ihre Kamera und das Mikrofon zugreifen darf. Kommt eine Verbindung zustande, werden von Ihnen und Ihrem Ausweis Fotos gemacht, Sicherheitsmerkmale geprüft, nach Ihrem Geburtstag gefragt. Das dauert insgesamt rund zehn Minuten. Wenn Sie länger in einer Warteschleife hängen, sollten Sie das Verfahren am frühen Morgen oder späten Abend starten.
- Am einfachsten ist das neue Verfahren Autoident. Das ist wie Videoident, nur dass dabei kein Mitarbeiter Sie befragt, sondern die App Sie Schritt für Schritt durch das Verfahren führt.