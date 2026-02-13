Kontakt
Schritt 3: Rebalancing – das Depot ins Gleichgewicht bringen

So optimieren Sie in sieben Schritten Ihre Geldanlage

Eine der ältesten Depot-Weisheiten ist: „Nicht alle Eier in einen Korb legen“. Denn fällt der Korb auf den Boden, könnten alle „Eier“ – sprich alle Vermögenswerte – zu Schaden kommen. Ein Portfolio ausgewogen zu gestalten, heißt daher auch, in verschiedene Werte zu investieren, die sich unabhängig voneinander entwickeln. Sonst können Klumpenrisiken entstehen. Ein Zauberwort beim Depotcheck heißt deshalb „Rebalancing“: Das Portfolio soll möglichst „ausbalanciert“ sein. Dabei werden Positionen, die besonders stark an Gewicht im Depot gewonnen haben, anteilig verkauft und Positionen, die an Gewicht gewonnen haben, zugekauft. So stellen Sie die ursprüngliche Verteilung Ihres Portfolios und damit das gewünschte Rendite-Risiko-Profil wieder her.

Ein einfaches Beispiel: Sie haben zu Jahresbeginn 10.000 Euro in Aktien und 10.000 Euro in Anleihen investiert. Ihr Portfolio besteht also zu 50 Prozent aus Aktien und zu 50 Prozent aus Anleihen. Der Aktienanteil hat in dem Jahr um 20 Prozent an Wert gewonnen. Der Gesamtwert aller Aktien liegt daher bei 12.000 Euro. Der Anleihen-Anteil hingegen ist nur um zwei Prozent gewachsen. Hier beträgt der Gesamtwert 10.200 Euro. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass sich das Aktien-Anleihen-Verhältnis von 50:50 auf rund 54:46 verschoben hat. Beim Rebalancing verkaufen Sie entsprechend viele Aktien und kaufen entsprechen viele Anleihen, um das 50:50-Verhältnis wieder herzustellen.

Biallo-Tipp: Viele Anleger verschenken Rendite durch typische Anlagefehler. Der Beitrag “Anlagefehler vermeiden: Fünf Tipps für Ihre Geldanlage” von biallo.de zeigt fünf klassische Denkfallen bei der Geldanlage – und erklärt, wie Sie diese mit einfachen Regeln vermeiden können.

