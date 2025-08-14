Robo Advisor als Alternative zur aktiven Vermögensverwaltung?
Larisch zufolge können Robo-Advisor mit günstiger Kostenstruktur eine Option für diejenigen sein, die sich den Aufwand für das regelmäßig angeratene Rebalancing der Anlageklassen ersparen wollen. Als Alternative sieht er zudem Portfolio-Investmentfonds wie etwa den DWS Arero, die eine passive Anlagestrategie in einem Fonds abbilden und die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe umfasst.
Ob Portfolio-Fonds oder Robo-Advisor: In beiden Fällen müssen Sie zunächst eine Risikoeinschätzung vornehmen und abwägen, ob Sie eher defensiv, ausgewogen oder offensiv anlegen möchten. Je mehr Wissen Sie sich bereits zur Kapitalanlage angeeignet haben, desto realistischer können Sie dies einschätzen.