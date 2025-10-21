Neue Küche: Mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Generell lässt sich sagen, dass Sie ein umso höheres Budget einplanen müssen, je stärker Sie die Küche verändern. Hatten Sie bislang beispielsweise eine schlichte Küchenzeile und wünschen sich eine neue Küche mit Insel, verteuert sich die Küche allein schon wegen der erforderlichen neuen Leitungen.
Die Kosten für alle Küchenelemente lassen sich pauschal nicht beziffern, da die Spanne enorm groß ist. Folgende Kosten können Sie als erste Orientierungshilfe einplanen, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt*:
- Küchenunterschrank 60cm breit, 60cm hoch: Ab circa 44 Euro (inkl. Tür)
- Küchenwandschrank 60 cm breit, 80cm hoch: Ab ca. 34 Euro (inkl. Tür)
- Kochfeld (Induktion): Ab ca. 200 Euro aufwärts, mit eingebautem Dunstabzug ab ca. 1300 Euro.
- Backofen: Ab ca. 200 Euro
- Geschirrspüler: Ab ca. 350. Euro
- Einbauspüle mit Mischbatterie: Ab ca. 60 Euro
- Kühl-Gefrier-Kombination: Ab ca. 450 Euro
- Arbeitsplatte (246 cm, ohne Ausschnitte): Ab. ca. 55 Euro
Biallo-Tipp: Ob Altbau oder Neubau – wer ins Eigenheim investiert, denkt meist auch an die passende Ausstattung. Eine neue Küche will dabei gut geplant und clever finanziert sein – welche Faktoren beim Hauskauf oder -bau den Ausschlag geben, erfahren Sie im Ratgeber zu Altbau vs. Neubau von biallo.de.