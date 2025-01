Monatlich oder alles auf einmal? Verrentung, Kapitalzahlung oder Auszahlplan?

Welche Altersvorsorge zu Ihnen passt, hängt nicht zuletzt auch von Ihrem Sicherheitsbedürfnis ab. Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt eine lebenslange garantierte Rente und sichert Familienangehörige über Witwen- und Waisenrenten ab. Auch Riester- und Rürup-Sparer bekommen ihre Rente lebenslang. Bei Betriebs- und Privatrenten ist die Verrentung ebenfalls inklusive, Angehörige lassen sich im Todesfall mit absichern. Brauchen Sie jedoch auf einen Schlag eine größere Summe, sind Rentenlösungen ungeeignet – es sei denn Sie haben eine Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht vereinbart.Wer seine Altersvorsorge jedoch selbst in die Hand nimmt, bleibt flexibel und kann sich über die Jahrzehnte am Kapitalmarkt ein stattliches Vermögen aufbauen. Zwar müssen Sie sich später selbst um die Verrentung des Kapitals kümmen, dafür springt aber in der Regel eine höhere Zusatzrente heraus, wie Beispielrechnungen zum Sparen fürs Alter von biallo.de zeigen. Wer im Alter Wert auf eine regelmäßige Zusatzrente legt, kann entweder selbst Kapital entnehmen oder mit seiner Bank oder Online-Broker einen Auszahlplan vereinbaren. Dann fließt monatlich ein fester Betrag auf Ihr Konto. Wollen Sie in der Auszahlungsphase mehr Sicherheit, können Sie das Kapital vorher in schwankungsärmere Fonds oder ETFs umschichten oder das Altersvermögen verzinst bei einer Bank oder Bausparkasse anlegen. Aktuell gibt es für Auszahlpläne bis zu 2,8 Prozent Zinsen p.a.Diese Zusatzrente fließt nicht bis an Ihr Lebensende, sondern nur bis das eingezahlte Kapital aufgebraucht ist. Vereinbaren Sie daher keine zu kurze Laufzeit.In ihrer Familie feiern Sie regelmäßig 100. Geburtstage und Sie rechnen damit, selbst sehr alt zu werden? Dann können Sie, solange Sie noch berufstätig sind, bei der DRV zusätzliche Rentenpunkte kaufen, um Ihre gesetzliche Rente zu erhöhen. Langjährig gesetzlich Versicherte bekommen so eine höhere Rente und das lebenslang. Alternativ können Sie auch einen Teil Ihres angesparten Vorsorgekapitals in eine private Rentenversicherung einzahlen, die daraus eine monatliche Sofortrente errechnet, die bis zum Tod auf Ihr Konto fließt. Rechnen Sie aber nach, ob sich die Verrentung durch den Versicherer lohnt. Achten Sie auf einen hohen garantierten Rentenfaktor.Lesen Sie den Ratgeber von biallo.de zum Thema ”Sichere Geldanlagen 2025”. Dort finden Sie die besten Optionen im Überblick.Den kompletten Biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://link.biallo.de/uruugnzz/