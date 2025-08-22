Kassensturz: Welche Ausgaben bleiben auch in der Rente bestehen und welche fallen weg?

Biallo-Tipp: Stellen Sie einen Haushaltsplan auf, um einen Überblick zu erhalten. Listen Sie alle Einnahmen und alle Ausgaben auf. Berücksichtigen Sie bei den Ausgaben auch solche, die nur jährlich anfallen und rechnen Sie diese auf den Monat um.
So viel kostet das Alter: Unterschätzte Ausgaben als Rentner
Wenn Sie in Rente gehen, bleiben viele monatliche Ausgaben erst mal bestehen, etwa für
- Miete/Wohnen und sämtliche Nebenkosten
- Lebenshaltungskosten (Ernährung, Hygiene, Haushalt, Gesundheit)
- Kommunikation (Telefon, Internet)
- Auto und/oder öffentliche Verkehrsmittel
- Versicherungsbeiträge
- Urlaub, Freizeit, Sport
- Beiträge für die private Altersvorsorge
- Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversicherung
- Kosten für Wege zur Arbeit
- Auswärtiges Essen aufgrund von Berufstätigkeit
- Berufskleidung
- Energie: Da Sie nun mehr Zeit zuhause verbringen, rechnen Sie damit, dass Ihre Energiekosten eher steigen.
- Gesundheit: Noch fühlen Sie sich fit und mobil, aber Gebrechen kommen unaufhaltsam auf Sie zu. Damit steigen tendenziell die Ausgaben für Gesundheit und im weiteren Verlauf auch für die Pflege. Möglicherweise steht irgendwann ein barrierefreier Umbau der Wohnung Auch wenn es dafür Zuschüsse der Pflegekasse gibt, werden Sie sicherlich einen Teil selbst bezahlen müssen.
- Freizeit: Die Rente ist auch ein Lebensabschnitt, in dem viele endlich das verwirklichen wollen, wozu Sie während der Berufstätigkeit keine Zeit hatten: Reisen, neue Hobbies – auch das kostet Geld.
- Reparaturen: Ein Plus im Alter ist das mietfreie Wohnen in einer eigenen Immobilie. Aber vielen geht mit der Rente das Geld aus für Reparaturen oder kostspielige Erneuerungen wie eine Heizung. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Kalkulation solche Ausgaben.