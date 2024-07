Finanzen in der Partnerschaft und Sparen: Wie vorgehen?

Ob neues Familienauto oder sogar eine eigene Immobilie: Früher oder später schmieden Sie mit Ihrem Partner zunehmend gemeinsame Pläne – und damit taucht die Frage auf, wie Sie das gemeinsame Sparziel erreichen wollen. So können Sie bei getrennten Konten beispielsweise jeweils einen bestimmten Prozentsatz Ihres Einkommens nach Abzug der gemeinsamen Lebenshaltungskosten auf ein Tagesgeldkonto überweisen. Alternativ können Sie auch ein gemeinsames Tagesgeldkonto eröffnen und den Sparbetrag für gemeinsame Anschaffungen jeweils monatlich dorthin überweisen. Haben Sie bereits eine größere Summe angespart und winken für Festgeld attraktive Zinsen, kann auch ein solches Konto interessant sein – je nachdem, wann und wofür Sie den Betrag benötigen und ob Sie bereits einen ausreichend hohen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto haben.Je nachdem, ob sich Ihre Vorstellungen zum Thema Risiko bei der Geldanlage ähneln oder nicht, käme für Sie als Paar auch ein gemeinsames Depot und ein ETF - oder Fondssparplan infrage – oder die Anlage über einen Robo-Advisor . Weicht die Risikoneigung deutlich voneinander ab, bietet es sich eher an, getrennt voneinander zu investieren.Kennen Sie die 50-30-20-Regel ? Damit behalten Sie stets einen Überblick über Ihre Finanzen und bauen gleichzeitig Vermögen auf: Sie teilen mit dieser Budgetier-Methode Ihr monatliches Nettoeinkommen zu 50 Prozent auf den Bereich Fixkosten, zu 30 Prozent auf den Bereich Freizeit und zu 20 Prozent auf den Bereich Sparen auf.Die Konditionen für Tagesgeld und Festgeld ändern sich laufend – und nicht immer bietet die Hausbank die besten Konditionen. So bietet etwa die TF Bank Neukunden drei Monate lang 3,75 Prozent aufs Tagesgeld. Die Garantibank offeriert ihren Neukunden 3,30 Prozent für die ersten vier Monate, die spanische Suresse Direkt Bank lockt mit 3,60 Prozent Verzinsung für die ersten sechs Monate. Wer lieber auf eine deutsche Bank setzt, erhält etwa bei der ING für den gleichen Zeitraum 3,30 Prozent. Nicht auf Neukunden begrenzt ist hingegen etwa das Tagesgeldangebot von "wiLLBe" mit 3,55 Prozent (alle Zins-Angaben: Stand 9. Juli 2024).Beim Festgeld locken unter anderem Anbieter wie die CA Auto Bank, die TF Bank oder die Fürstlich Castell'sche Bank mit attraktiven Zinsangeboten. CA Auto Bank und TF Bank bieten beispielsweise für zwölf Monate Laufzeit derzeit 3,40 und 3,35 Prozent, die Fürstlich Castell'sche 3,25 Prozent für vier Jahre (alle Angaben Stand 9. Juli 2024).Der Tagesgeld-Vergleich von biallo.de hilft Ihnen dabei, einen schnellen Überblick über die Angebote von mehr als 1.200 Banken zu erhalten. Für längerfristige Geldanlagen kommt der Festgeld-Vergleich infrage. Wenn Sie sich auch für Kapitalmarktanlagen interessieren, bietet der Robo-Advisor-Performance-Vergleich von biallo.de einen ersten Überblick.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/lypj3ne7/