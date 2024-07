Finanzen in der Partnerschaft: Welche Versicherungen sind wichtig?

Auch Versicherungen sind ein Thema, mit dem Sie sich im Rahmen der Vorgehensweise in Sachen Finanzen in der Partnerschaft befassen sollten. Insbesondere wenn Sie eine Immobilie kaufen wollen und einen Hauskredit benötigen, ist eine Risikolebensversicherung sinnvoll . Das gilt vor allem bei einer klassischen Rollenverteilung mit sehr unterschiedlichen Einkommen in einer Partnerschaft. Schließen Sie eine solche Versicherung beispielsweise über die Höhe des Immobilienkredits ab, kann der Partner mit weniger Einkommen das Darlehen problemlos zurückzahlen und muss die gemeinsame Immobilie nicht verkaufen, sollte der andere sterben. Eine Risikolebensversicherung können Sie unter anderem bei Anbietern wie etwa der Debeka, Canada Life oder auch der EUROPA-Versicherung abschließen.Wenn Sie nicht verheiratet sind, ist es ratsam, eine Risikolebensversicherung "über Kreuz" abzuschließen. Dies bedeutet, dass Sie beide jeweils einen Vertrag für den anderen abschließen. Stirbt Ihr Partner, erhalten Sie die Versicherungssumme steuerfrei. Andernfalls würde ab einem Betrag von 20.000 Euro Erbschaftsteuer fällig. Für sehr vermögende Ehepaare kann diese Lösung ebenfalls hilfreich sein, um Erbschaftsteuer zu vermeiden.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://biallo.link/lypj3ne7/