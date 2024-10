Dividenden sind kräftig angestiegen

Mit dem Ende der Niedrigzinsphase haben die Banken die Sparer wieder mit ansehnlichen Zinssätzen, zum Beispiel für Tagesgeld und Festgeld , belohnt. Da konnten und wollten die Genossenschaftsbanken nicht zurückstehen.Denn die angelegten Gelder ihrer Mitglieder konkurrieren mit den anderen Bankofferten. Und da die meisten Volks- und Raiffeisenbanken solide Erträge erwirtschaftet haben, konnten Sie in diesem Jahr auch wesentlich höhere Dividenden an ihre Mitglieder ausschütten.Durchschnittlich waren es 3,72 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es dagegen nur 3,02 Prozent. Einzelne Häuser haben auch wesentlich mehr gezahlt. Darüber später mehr in diesem Dossier.Den kompletten biallo.de Ratgeber zu diesem Thema gibt es hier: https://link.biallo.de/efrleqbr/